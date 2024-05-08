8 Mayıs Çarşamba günü itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,56 TL
Motorin fiyatı: 41,08 TL 
LPG fiyatı: 21,86 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,65 TL
Motorin fiyatı: 40,13 TL 
LPG fiyatı: 21,85 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,81 TL 
Motorin fiyatı: 41,33 TL
LPG fiyatı: 21,79 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,34 TL
Motorin fiyatı: 41,92 TL
LPG fiyatı: 22,11 TL 

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,58 TL
Motorin fiyatı: 42,02 TL
LPG fiyatı: 21,77 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,55 TL
Motorin fiyatı:  41,99 TL
LPG fiyatı: 21,35 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,75 TL
Motorin fiyatı: 41,34 TL
LPG fiyatı: 21,50 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,07 TL
Motorin fiyatı: 41,57 TL
LPG fiyatı: 21,23 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,24 TL
Motorin fiyatı: 41,74 TL
LPG fiyatı: 21,43 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,56 TL 
Motorin fiyatı: 42,06 TL
LPG fiyatı: 20,81 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,51 TL
Motorin fiyatı: 40,97 TL
LPG fiyatı: 21,53 TL 

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,88 TL 
Motorin fiyatı: 41,40 TL
LPG fiyatı: 21,66 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  43,85 TL 
Motorin fiyatı: 41,49 TL
LPG fiyatı: 22,26 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,07 TL
Motorin fiyatı: 41,57 TL
LPG fiyatı: 21,43 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,21 TL 
Motorin fiyatı: 41,71 TL
LPG fiyatı: 22,42 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,19 TL 
Motorin fiyatı: 41,69 TL
LPG fiyatı: 21,97 TL

Quick Finans 2.El Oto Raporu Quick Finans 2.El Oto Raporu

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,62 TL 
Motorin fiyatı: 42,12 TL
LPG fiyatı: 22,09 TL