Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı yüzde 10’un üzerinde artış göstererek 76,75 dolara ulaştı. ABD tipi Batı Teksas ham petrolü ise yüzde 0,47’lik bir artışla 75,19 dolara yükseldi. Bu gelişmeler, özellikle arz güvenliği konusundaki endişeleri artırırken, zam haberleri de peş peşe geliyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 19 Haziran Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıtta yeni bir fiyat artışı bekleniyor. Buna göre;

Benzine 1,56 TL ,

Motorine ise 1,87 TL zam yapılması öngörülüyor.

Böylece akaryakıt fiyatları son bir haftada üçüncü kez zamlanmış olacak. Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarına iki kez, benzin fiyatlarına ise bir kez zam gelmişti.

Akaryakıt zamlarının, taşıma maliyetleri başta olmak üzere birçok sektöre dolaylı etkileri olması bekleniyor. Uzmanlar, bölgedeki jeopolitik risklerin artması halinde petrol fiyatlarında yeni dalgalanmaların yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Tüketiciler ise akaryakıt fiyatlarındaki sürekli artış nedeniyle bütçelerinde ciddi zorlanmalar yaşadıklarını dile getiriyor. Akaryakıt zamlarının önümüzdeki günlerde temel gıda ve ulaşım fiyatlarına da yansıması bekleniyor.