Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

27 Eylül Çarşamba itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Adana

Benzin fiyatı: 37,75 TL

Motorin fiyatı: 41,11 TL

LPG fiyatı: 17,58 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 37,72 TL

Motorin fiyatı: 41,14 TL

LPG fiyatı: 17,81 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 37,29 TL

Motorin fiyatı: 40,65 TL

LPG fiyatı: 18,18 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 37,93 TL

Motorin fiyatı: 41,39 TL

LPG fiyatı: 18,14 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 37,48 TL

Motorin fiyatı: 40,90 TL

LPG fiyatı: 17,93 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 37,51 TL

Motorin fiyatı: 41,02 TL

LPG fiyatı: 17,91 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 37,97 TL

Motorin fiyatı: 41,36 TL

LPG fiyatı: 17,65 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 37,40TL

Motorin fiyatı: 40,92 TL

LPG fiyatı: 17,71 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 37,60 TL

Motorin fiyatı: 41,01 TL

LPG fiyatı: 17,45 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 36,67 TL

Motorin fiyatı: 40,08 TL

LPG fiyatı: 18,14 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 37,41 TL

Motorin fiyatı: 40,85 TL

LPG fiyatı: 17,96 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 37,72 TL

Motorin fiyatı: 41,13 TL

LPG fiyatı: 17,61 TL

Kars

Benzin fiyatı: 37,78 TL

Motorin fiyatı: 41,29 TL

LPG fiyatı: 18,06 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 37,54 TL

Motorin fiyatı: 40,98 TL

LPG fiyatı: 18 TL

Rize

Benzin fiyatı: 39,49 TL

Motorin fiyatı: 41,06 TL

LPG fiyatı: 18,35 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 37,57 TL

Motorin fiyatı: 41,07 TL

LPG fiyatı: 18,40 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 37,53 TL

Motorin fiyatı: 41,06 TL

LPG fiyatı: 18,03 TL