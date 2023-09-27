Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

27 Eylül Çarşamba itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Adana
Benzin fiyatı: 37,75 TL
Motorin fiyatı: 41,11 TL
LPG fiyatı: 17,58 TL 

Adıyaman
Benzin fiyatı: 37,72 TL
Motorin fiyatı: 41,14 TL
LPG fiyatı: 17,81 TL 

Ankara
Benzin fiyatı: 37,29 TL
Motorin fiyatı: 40,65 TL
LPG fiyatı: 18,18 TL 

Antalya
Benzin fiyatı: 37,93 TL
Motorin fiyatı: 41,39 TL
LPG fiyatı: 18,14 TL 

Aydın
Benzin fiyatı: 37,48 TL 
Motorin fiyatı: 40,90 TL
LPG fiyatı: 17,93 TL

Balıkesir
Benzin fiyatı: 37,51 TL 
Motorin fiyatı: 41,02 TL
LPG fiyatı: 17,91 TL

Diyarbakır
Benzin fiyatı: 37,97 TL
Motorin fiyatı: 41,36 TL
LPG fiyatı: 17,65 TL 

Edirne
Benzin fiyatı: 37,40TL
Motorin fiyatı: 40,92 TL
LPG fiyatı: 17,71 TL 

Hatay
Benzin fiyatı: 37,60 TL
Motorin fiyatı: 41,01 TL
LPG fiyatı: 17,45 TL 

İstanbul
Benzin fiyatı: 36,67 TL
Motorin fiyatı: 40,08 TL 
LPG fiyatı: 18,14 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 37,41 TL 
Motorin fiyatı: 40,85 TL
LPG fiyatı: 17,96 TL

Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 37,72 TL 
Motorin fiyatı: 41,13 TL
LPG fiyatı: 17,61 TL 

Kars
Benzin fiyatı: 37,78 TL 
Motorin fiyatı: 41,29 TL
LPG fiyatı: 18,06 TL

Muğla
Benzin fiyatı:  37,54 TL 
Motorin fiyatı: 40,98 TL
LPG fiyatı: 18 TL

Rize
Benzin fiyatı: 39,49 TL 
Motorin fiyatı: 41,06 TL
LPG fiyatı: 18,35 TL

Sivas
Benzin fiyatı: 37,57 TL 
Motorin fiyatı: 41,07 TL
LPG fiyatı: 18,40 TL

Trabzon
Benzin fiyatı: 37,53 TL 
Motorin fiyatı: 41,06 TL
LPG fiyatı: 18,03 TL