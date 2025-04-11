Bugün itibarıyla benzin fiyatlarında litre başına 1,28 TL'lik indirim pompaya yansıdı. Böylece İstanbul'da benzin fiyatı 43,37 TL’ye, Ankara’da 43,94 TL’ye, İzmir’de ise 44,31 TL’ye kadar geriledi.

Bu düşüş, başta petrol olmak üzere emtia piyasalarındaki genel gerilemeyle bağlantılı. Petrol fiyatlarının 63 dolar seviyelerine kadar inmesi, ihracatçı ülkelerde ekonomik endişeleri artırırken, ithalatçı ülkeler için cari açıkta olumlu etkiler yaratıyor.

Ancak bu iyimser tablo kısa süreceğe benziyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 82 kuruşluk yeni bir zam yapılması bekleniyor. Eğer bu zam devreye girerse;

İstanbul'da benzin fiyatı 44,19 TL’ye , Tesla Çin’de Model S ve Model X Satışını Durdurdu

Ankara’da 44,76 TL’ye ,

İzmir’de ise 45,31 TL’ye yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanmanın, önümüzdeki günlerde de devam etmesi öngörülüyor.