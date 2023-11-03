Pamukkale ilçesinde bulunan Müftü Ahmet Hulusi İlkokulunda öğrenim gören 4. sınıf öğrencisi Mehmet Erdem Kaya, sınıf başkanlığı seçimleri öğrencesinde arkadaşlarına çeşitli vaatlerde bulundu. Başkan seçilmesi halinde Denizli’de sahne alan DJ Serap Müzik Grubunu okuluna getireceğini söyleyerek arkadaşlarından oy isteyen 10 yaşındaki Mehmet erdem, başkan seçilebilmek için kolları sıvadı. Seçim çalışmalarını “Başın sıkışınca dara, Mehmet Erdem’i ara”, “Vaat de var icraat da”, “Mehmet Erdem’i başkan yapın, eğlenceyi yaşayın”, “Hem dürüst hem çalışkan işte aradığınız başkan” sloganlı afişlerle yürüten Mehmet Erdem'in vaatlerine kulak veren arkadaşları onu sınıf başkanı seçti. Verdiği sözü tutmak için annesinin sosyal medya hesabından müzik grubuna ulaşan Mehmet Erdem, günler sonra aldığı olumlu cevap ile hayatının en mutlu anlarından birisini yaşadı. Mehmet Erdem ile konuştuktan sonra okul bahçesine gelen DJ ve ekibi, burada hem velilere hem de öğrencilere performansları ile unutulmaz anları yaşattı. Coşkulu bir şekilde eğlenen öğrenciler ve veliler, icraatını yerine getiren Erdem’i tebrik etmeyi unutmadı.



“Ben de sözümü tuttum”

Tüm okulu performansı ile coşturan Serap Çakmak, “Mehmet Erdem bana sosyal medya aracılığıyla ulaştı. Okulda bir başkanlık vaadi vermiş. Arkadaşlarına başkanlığı kazanması durumunda okula DJ Serap'ı getireceğini söylemiş. Biz de onu kırmayıp tüm çocukları eğlendirdik. Herkes sözünü tuttu, ben de sözümü tuttum. Çok güzel bir eğlence oldu. Bizim için büyük bir gurur oldu” dedi.



“Çok eğlenceli geçti ve çok mutluyum”

Daha önce başka birinin kendi verdiği vaadi gerçekleştirdiği için böyle bir adımı attığını anlatan Mehmet Erdem Kaya da, “Başkanlık seçimi için aday oldum. Serap ablaya yazdım o da beni kırmayıp, okula geldi. Çok eğlenceli geçti ve çok mutluyum. Haberlerde bir tanesi daha çocuk başka bir DJ çağırıyordu. Ondan da görerek esinlendim. Herkes teşekkür etti ve mutlu oldu. Başkan olduğuma sevindiler” diye konuştu.



“Yapılan görüşmeler neticesinde eğlencemizi yaptık”

Seçim vaadi veren oğluna destek çıktığını anlatan anne Hamiyet Kaya ise oğlunun talebini geri çevirmeyen sanatçılara teşekkür etti. Kaya, “Oğlum bana başkanlık seçimi için geldi. Neler yapabileceği konusunda fikir alışverişinde bulundu. Biraz kafa yorduk. Herkesten farklı olabilecek bir şey düşünmemiz gerekiyordu. DJ konusunda yardımcı olabileceğimi söyledim. Kimseyle konuşmadan Serap Hanıma yazdım ve bir hafta sonra dönüş oldu. Oğlum ise bu süreçte çok heyecanlandı. Yapılan görüşmeler neticesinde eğlencemizi yaptık” ifadelerini kullandı.