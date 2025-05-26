“Askeri amaçla nükleer enerji kullanmadık”

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la yürütülen görüşmelere ilişkin “yapıcı” yorumlarına yanıt veren Bekayi, İran’ın nükleer programının hiçbir zaman askeri hedefler taşımadığını ifade etti. “Eğer amaç İran’ın nükleer programının askeri yönlere evrilmesini önlemekse, bu zaten bizim yaklaşımımızla örtüşüyor. Ancak İran’ın meşru haklarının gasp edilmesi hedefleniyorsa, bu görüşmelerden sonuç çıkmaz” dedi.

Roma’daki müzakereler ve Umman’ın rolü

İran ile ABD arasında Roma’da gerçekleştirilen beşinci tur görüşmelere değinen Bekayi, Umman’ın arabulucu rolüne dikkat çekti. Umman’ın her iki tarafla da temas halinde olduğunu belirten Sözcü, “Umman’ın teklifleri yapıcı bir çerçevede sunuluyor, ancak uranyum zenginleştirme bizim kırmızı çizgimizdir. Bu konuda hiçbir öneri esneklik içeremez” şeklinde konuştu.

“Geçici anlaşma gündemimizde yok”

İran’ın nükleer faaliyetlerini geçici olarak durduracağı yönündeki haberleri net bir dille yalanlayan Bekayi, geçici bir anlaşmanın hiçbir zaman İran’ın gündemine gelmediğini söyledi. “Böyle bir askıya alma ya da ara verme söz konusu değil” dedi.

Yaptırımlar süreci baltalıyor

ABD’nin müzakerelerle eş zamanlı olarak İran’a yönelik yaptırımları sürdürmesinin çelişkili bir tutum olduğunu belirten Bekayi, “Eğer diplomasi yoluyla sonuç alınacaksa, bu tür çelişkili adımlar süreç açısından yapıcı değil, yıkıcı olur” uyarısında bulundu.

Ajans’ın bağımsızlığı kritik önemde

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkan Yardımcısı’nın bu hafta Tahran’a yapacağı ziyarete de değinen Bekayi, İran’ın Ajans’la iş birliğine açık olduğunu dile getirerek, “Biz her zaman yükümlülüklerimize uygun hareket ettik. Ajans’tan beklentimiz, görevini tarafsız ve bağımsız biçimde yerine getirmesidir” dedi.

Yeni tur için gözler Umman’da

ABD ile yapılacak bir sonraki müzakere turunun tarih ve yerinin henüz belirlenmediğini söyleyen Bekayi, Umman ile temasların sürdüğünü ve yeni turun detaylarının Umman tarafından açıklanacağını ifade etti.