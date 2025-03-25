BDDK'nın Kararı Neleri Kapsıyor? BDDK, 25 Mart 2025 tarihli toplantısında aldığı kararla, 17 Mart 2025 tarihinden sonra Borsa İstanbul’dan geri alım yoluyla edinilen hisse senetlerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacağını duyurdu. Ayrıca, bu hisselerin kredi riski ve piyasa riski hesaplamalarına da dâhil edilmeyeceği belirtildi.

Bu karar, bankaların sermaye yapısını güçlendirmesine ve hisse geri alım programlarını daha esnek bir şekilde uygulamalarına olanak tanıyacak. Kararın, bankaların piyasa değerlerini koruma ve yatırımcı güvenini artırma yönünde olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

Bankacılık Sektörüne Etkileri Bankalar için sermaye yeterliliği önemli bir kriter olarak değerlendirilirken, BDDK’nın aldığı bu karar, hisse geri alım süreçlerinde daha fazla hareket alanı yaratıyor. Bu sayede, bankalar hisse geri alımlarını daha rahat gerçekleştirebilecek ve piyasa dalgalanmalarına karşı daha güçlü bir duruş sergileyebilecek.

BDDK'nın aldığı bu karar, ilgili kuruluşlara duyurulacak ve kurumun resmi internet sitesinde yayımlanacak.