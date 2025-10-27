Bayrampaşa Belediyesi’nde yaşanan yönetim değişikliğiyle birlikte belediye yönetimi yeniden AK Parti’ye geçti. Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından dün yapılan ikinci başkanvekili seçiminde ipi göğüsleyen isim AK Parti adayı İbrahim Akın oldu.

AK Parti adayı İbrahim Akın, 19 oyla Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili seçilerek belediyenin yönetimi AK Parti’ye geçti. CHP’nin adayı Recep Öztürk ise 18 oyda kaldı.

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde başkanvekili seçimi 4. turda kazanan belli oldu. En çok oy alan adayın kazanacağı turda 19 oyla Cumhur İttifakı adayı İbrahim Akın kazandı.



Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi, akşam saat 18.00'de toplandı. Başkanvekili seçiminde Cumhur İttifakı İbrahim Akın'ı aday olarak gösterirken, CHP ise Recep Öztürk aday gösterdi. Oylama hazırlıklar ve salonun kalabalık olması nedeniyle 30 dakika gecikmeli olarak başladı. Gizli oylamada adaylar için ilk iki turda, 3'te 2 salt çoğunluğa tekabül eden 26 sayısı arandı. İlk turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Öztürk ise 18 oy aldı. Bu turda AK Partili İbrahim Akın adına verilen 2 oy pusulasında soy isim "Akin" şeklinde yazıldığı için Meclis 1. Başkanvekili İbrahim Kahraman tarafından önce geçersiz sayılırken, yapılan itirazlar sonrası oylar geçerli kabul edildi.