Kurbanlık satışlarının neredeyse tamamlandığını ve hazırlıkların son aşamaya geldiğini ifade eden Türkmen, "Kurban Bayramı yaklaşıyor, nasip olursa ona da kavuştuk. Bizim kurban satışlarımız bitti hayırlısıyla. Kurbanların teslim olacağı günleri artık sayıyoruz. Hazırlıklarımız tamam" dedi.

Et, Hâlâ En Uygun Gıda

Geçtiğimiz yıla kıyasla kurbanlık fiyatlarında büyük bir artış yaşanmadığını belirten Baran Türkmen, "Bu sene kurban fiyatları geçen seneye göre çok artış göstermedi. Temel gıda ihtiyaçları arasında şu anda peynire, zeytine, yağa göre en ucuz alınan et. İnsanların da bence şu anda rahat rahat kurban alabildiklerini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Hisseler 20-35 Bin TL Arasında

Türkmen, büyükbaş hayvanlarda hisse fiyatlarının 20 bin TL’den başladığını ve 35 bin TL’ye kadar çıktığını ifade etti. Erkek tosun almak isteyenler için ise ortalama bütçenin yine bu aralıkta seyrettiğini söyledi. "Hayvanlarımızın hepsi kesime hazır. Kurban olacaklar, günü bekliyorlar. Hisseler ortalama 20 bin liradan başlıyor. 20 ile 30-35 bin lira arasında değişiyor. Ama ortalama bir bütçe eğer erkek tosunu alacaksa bu rakamlar arasında değişiyor" dedi.

Kurban pazarlarında şimdiden hayvan bulmak zorlaşırken, uzmanlar kurbanlık alacak vatandaşların acele etmesini tavsiye ediyor.