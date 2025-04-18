Özellikle 1 milyon TL’nin altındaki araçlara olan ilginin son iki haftada yüzde 30 oranında artması, sektörde heyecan yarattı. Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, döviz kurlarındaki yükseliş, sıfır araç fiyatlarındaki artış ve siyasi gelişmelerin tüketici talebini tetikleyen başlıca faktörler olduğuna dikkat çekti.

Satışlar Bayram Sonrası Hızlandı

Otomerkezi.net’in sektöre yönelik yaptığı değerlendirmelere göre, bayram öncesi beklenen hareketliliğin ardından, bayram sonrası dönemde tahminlerin ötesinde bir satış artışı yaşandı. Özellikle uygun fiyatlı araçların stokları hızla tükenirken Karakaş, “Son iki yıla baktığımızda dalgalı ve ardından stabil seyreden bir pazardan söz ediyorduk. Ancak bayram sonrası ilk haftada ikinci el satışlarında haftalık bazda rekor kırılması bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

Oto İhale Platformlarında 10 Bin Araç Satıldı

Bayramın hemen ardından geçen bir haftalık süreçte, oto ihale platformlarında yaklaşık 10 bin ikinci el araç satışı gerçekleşti. Döviz kurundaki dalgalanma ve sıfır araçların yeni model yılı ile birlikte gelen fiyat artışları, tüketicinin ikinci ele yönelmesinde etkili oldu. Karakaş, yaşanan siyasi gelişmelerin de tüketici davranışlarında belirleyici olduğunu vurgularken, “Şu anda uygun fiyatlı araçlarda talep yoğunluğu sürüyor. Ancak bu hareketliliğin kalıcı mı yoksa geçici mi olduğunu söylemek için henüz erken.” dedi.

Gelecekte Pazarı Kur, Enflasyon ve Faiz Şekillendirecek

İkinci el pazarındaki bu ani canlanmanın sektör açısından umut verici olduğunu belirten Karakaş, önümüzdeki dönemde pazarı yine döviz kuru, enflasyon ve faiz oranlarının belirleyeceğini ifade etti. Sıfır araç fiyatlarındaki artışın ikinci el pazarına da zamanla yansıyacağını dile getiren Karakaş, “B segmenti ve C segmenti sıfır araçlarda, 2-3 yıl önce D-E segment araçlarda gördüğümüz yüksek fiyat seviyeleri artık normalleşti. Buna karşılık ikinci elde halen uygun fiyatlı seçenekler bulunabiliyor. 2025 yılında ikinci el pazarının 7,5 milyon adet, sıfır araç pazarının ise 1 milyonun üzerinde kapanmasını bekliyoruz.” diye konuştu.