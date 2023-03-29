Meteorolojiden kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden Bayburt için kuvvetli kar yağışı, fırtına ve zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; Bugün Bayburt’ta yağmur şeklinde başlayacak yağışların öğleden sonra kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar, şeklinde olacağı öngörülüyor. Rüzgârın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), tam fırtına (90-100 km/saat) şeklinde esmesi beklenmekte. Hava sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren 8 ila 10 derece azalarak mevsim normali altında seyredeceği, kuvvetli yağışların perşembe sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi ancak soğuk havanın Cuma gününe kadar etkili olması beklenmekte. Beklenen kuvvetli kar yağışı ve kuvvetli fırtına ile birlikte meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı yer yer tipi ve görüş mesafesinde azalma, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

“Zirai don tehlikesine dikkat!”

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte 29.03.2023 Çarşamba gününden itibaren bölge genelinde kuvvetli zirai don beklenmekte. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlar başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir.