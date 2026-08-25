Karadeniz mutfağının en güçlü lezzetlerinden biri olan Samsun pidesi, coğrafi işaretli ürünler arasında da özel bir yere sahip. Kentin farklı ilçelerinde hazırlanan pide çeşitleri, kullanılan hamur, iç harç ve pişirme teknikleriyle birbirinden ayrılırken, uluslararası listelerde Samsun’un adı öne çıkıyor.

TasteAtlas’ın son değerlendirmesinde Samsun pidesi dünyanın en iyi pide ve benzeri hamur işi lezzetleri arasında 7. sırada gösterildi. Listede Gürcistan’ın Ajaruli Khachapuri’si ilk sırada yer alırken, Khachapuri ikinci, Lübnan’ın Sfihası ise üçüncü sırada bulundu.

Gürcistan’dan Megruli Khachapuri dördüncü, İtalya’dan Erbazzone Reggiano beşinci, Gürcistan’dan Penovani Khachapuri altıncı sırada yer aldı. Samsun pidesi ise bu güçlü rakiplerin ardından 7. sıradan listeye girdi.

Samsun’un üç farklı pide geleneği

Samsun’un pide kültürünün en dikkat çekici yönlerinden biri, aynı şehir içerisinde farklı özelliklere sahip pide çeşitlerinin bulunması.

Çarşamba pidesi daha ince hamuru ve hafif çıtır yapısıyla öne çıkarken, Bafra pidesi daha gevrek yapısıyla, Terme pidesi ise daha yumuşak, geniş ve yağlı yapısıyla biliniyor.

Pide ustası Muhammet Terzi, Çarşamba pidesinin diğerlerinden ayrılan en önemli özelliğinin hamurunun inceliği ve dışının hafif çıtır olması olduğunu belirtti.

Terzi, klasik Çarşamba pidesinin kavrulmuş kıyma, maydanoz ve karabiberle hazırlanan iç harçla yapıldığını ifade ederek, “Ne çok yumuşaktır ne de çok gevrektir” dedi.

“Her damak zevkine hitap ediyor”

Çarşamba pidesinin farklı damak zevklerine hitap ettiğini söyleyen Terzi, Bafra ve Terme pidelerinin de kendilerine özgü sevenleri bulunduğunu belirtti.

Bafra pidesinin daha gevrek, Terme pidesinin ise daha yumuşak ve geniş yapısıyla öne çıktığını ifade eden Terzi, Çarşamba pidesinin ise Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen ziyaretçiler tarafından tercih edildiğini söyledi.

Samsun’a gelen sanatçıların da Çarşamba pidesine ilgi gösterdiğini belirten Terzi, Zeynep Bastık, Eda Taşpınar, Emrah ve Doğu Demirkol gibi isimlerin Samsun ziyaretlerinde bu lezzeti tercih ettiğini aktardı.

Pidenin adresi Samsun mu?

Türkiye'nin pek çok şehri kendi pide kültürüyle öne çıkıyor. Ancak Samsun’u farklı kılan nokta, tek bir pide çeşidiyle değil, Çarşamba, Bafra ve Terme gibi birbirinden farklı pide gelenekleriyle öne çıkması.

Uluslararası lezzet listesinde 7. sırada yer alan Samsun pidesi, böylece Türkiye’nin pide kültürünün dünyadaki temsilcilerinden biri olmayı sürdürüyor.

Diğer şehirlerin pideleri elbette kendi müdavimlerinin gönlünde taht kurmuş durumda. Ancak uluslararası listeye bakıldığında, bu kez pide tahtında Samsun’un adı öne çıkıyor.