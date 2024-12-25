Ancak Başkan Hilmi Güler, yaptığı açıklamalarla hem olayın detaylarını aydınlattı hem de bu durumun bir kumpas olabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.

Olayın Arka Planı: Videonun 2020 Yılına Ait Olduğu Açıklandı

Söz konusu video, pandemi döneminde Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yardım edilen bir süreçte çekilmiş. Başkan Güler, olayın 2020 yılında yaşandığını ve videodaki zabıta memurunun yaklaşık 20 yıldır Ordu Belediyesi’nde görev yapan, önceki dönemlerde kadrolu olarak istihdam edilen bir personel olduğunu belirtti. Memurun o dönemki davranışlarının, kamu görevine yakışmadığını vurgulayan Güler, hemen idari soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Güler konuyla ilgili olarak: "2020 yılında yaşanmış ve kayda alınmış söz konusu videodaki ilgili zabıta memuru, yaklaşık 20 yıldır Ordu Belediyesi'nde çalışan, CHP ORDU MİLLETVEKİLİ SEYİT TORUN’UN BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTIĞI DÖNEMDE, KADROLU ZABITA MEMURU olarak istihdam edilmiş, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NA tabi bir personeldir." paylaşımı yaptı.

Başkan Güler: “50 Yıldır Sevgi ve Saygıyla Hizmet Ettim”

Başkan Hilmi Güler, açıklamasında bugüne kadar hizmet anlayışının temelinde insan sevgisi ve vicdan olduğunu vurguladı:

"Göreve geldiğim günden bu yana insan odaklı bir yönetim anlayışı sergiledim. Hiçbir vatandaşı mağdur etmeyecek bir çizgide yürüdüm ve bu çizgiden sapmak isteyenlere asla izin vermedim. Bu olayda da gerekli adımları attık ve idari soruşturmayı başlattık. Kamuoyunun şunu bilmesini isterim ki, hizmet anlayışımızda saygısızlığa ve vicdansızlığa yer yoktur.”

Kumpas İddiaları: Sosyal Medyada Hedef Göstermeye Çalışılıyor mu?

Videonun yeniden gündeme getirilmesi ve belediye yönetiminin hedef alınması, “Başkan Hilmi Güler’e bir kumpas mı kuruluyor?” sorusunu akıllara getirdi. 2020 yılında yaşanmış bir olayın bugün farklı bir bağlamda sunulması, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Olayın pandemi gibi olağanüstü bir dönemde gerçekleştiğini ve sorumlulara gereken işlemlerin yapıldığını açıklayan Başkan Güler, videonun bilinçli bir şekilde dolaşıma sokulduğunu dile getirdi.

Başkan Güler’in Kararlılığı: Gereği Yapılacaktır

Başkan Güler, bu tür olayların belediye hizmetlerini gölgelemeyeceğini ve yönetim anlayışını etkilemeyeceğini vurgulayarak, şu açıklamayı yaptı:

"Kamuoyunda yanlış algı oluşturmak için yapılan bu tür girişimlere karşı hem hukuki hem de idari önlemlerimizi alıyoruz. Hiçbir vatandaşımıza saygısızlık edilmesine göz yummadık, bundan sonra da yummayacağız. Gereği neyse yapılacaktır.”

Gerçeklerin Ortaya Çıkması Bekleniyor

Paylaşılan video ve sonrasındaki gelişmeler, Ordu Büyükşehir Belediyesi’ni hedef alan bir karalama kampanyası olabileceğini düşündürüyor. Başkan Güler’in süreçteki şeffaf ve kararlı duruşu, olayın aslını ortaya çıkarmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kamuoyunun beklentisi, bu olayın net bir şekilde aydınlatılarak spekülasyonların sona erdirilmesi.