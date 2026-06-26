Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne alan öğrencileri tebrik ederek, tüm öğrencilere sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yaz tatili diledi.

Bir eğitim öğretim yılının daha başarıyla tamamlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Hallaç, yıl boyunca büyük emek harcayan öğrencileri, özveriyle görev yapan öğretmenleri ve çocuklarının yanında olan fedakâr velileri taktir etti.

Karne notlarının tek başına başarıyı ifade etmediğini belirten Başkan Hallaç, 'Karne notu ne olursa olsun, her öğrencimizin gösterdiği çaba ve azim bizim için çok kıymetlidir. Her karne, eksiklerimizi görerek yeni hedeflere daha güçlü adımlarla ilerlememiz için önemli bir fırsattır. Önemli olan vazgeçmeden çalışmaya devam etmektir' ifadelerini kullandı.

Öğrencilere yaz tatilini sadece dinlenerek değil, aynı zamanda kendilerini geliştirerek değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Hallaç, kitap okumanın, spor yapmanın, yeni bilgiler öğrenmenin ve sosyal etkinliklere katılmanın çocukların gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Başkan Hallaç, 'Okunan her kitap, öğrenilen her yeni bilgi ve kazanılan her güzel deneyim geleceğe atılmış sağlam bir adımdır. Tatilinizi hem eğlenerek hem de kendinizi geliştirerek geçirmenizi diliyorum' dedi.

Kahta Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini daha verimli değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen ücretsiz Yaz Spor Okullarının da başladığını hatırlatan Başkan Hallaç, 7-14 yaş arasındaki tüm çocukları futbol, basketbol, voleybol ve yüzme branşlarında açılan kurslara davet etti.

22 Haziran itibarıyla başlayan Yaz Spor Okullarının çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayacağını ifade eden Hallaç, tüm öğrencilere aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yaz tatili temennisinde bulundu.