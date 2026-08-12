Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Malatya'daki temasları kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ziyaret kapsamında Bakan Göktaş'a bölgenin en kapsamlı kütüphanesi olan Şehir Kütüphanesi'ni gezdirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a kütüphaneyle ilgili hem teknik anlamda hem de işleyiş anlamında bilgi verdi.

Başkan Er, 'Güzel bir kütüphane yaptık. Yeni nesil bir kütüphane. 814 kişilik bir kütüphane, günlük 200'den fazla öğrenci sıra bekliyor. Özel bir yazılımla kütüphanemize giriş-çıkışlar yapılıyor. Kütüphanemiz 7 gün 24 saat açık. Çorba ikramı ile sınırsız çay, çorba ve su veriyoruz. Çok güvenli bir kütüphane, gerçekten ders çalışmak isteyenler geliyor. Öğrencilerimiz kendilerini üniversite ortamındaymış gibi hissetsin diye amfi yaptık. Amfi alanımız çok rağbet görüyor. Öğrencilerimiz fotokopi ve diğer ihtiyaçlarını da ücretsiz karşılıyorlar. Grup çalışması için ayrı bir alan oluşturduk. 3 bin 200 metrekare bir alan üzerine inşa ettiğimiz kütüphanemizde disiplin ve güvenlik üst düzeyde' dedi.

Başkan Er, şehrin genelinde onlarca kütüphane inşa ettiklerini de sözlerine ekledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, 'Başkanım bir tane daha yapmak lazım. Gençlerin rağbeti çok fazla. Millet kütüphanesi mantığı var. Hayırlı olsun. Çok güzel bir kütüphane olmuş' ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, kütüphaneye ders çalışmaya gelen öğrencilerle sohbet ederek anı defterini imzaladı. Öğrenciler, kütüphaneyi çok beğendiklerini ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür etti.

Başkan Er, engelsiz bir kütüphane inşa ettiklerini de belirtti.