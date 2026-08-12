Konya'nın merkez Meram ilçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti gençliği ile Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi'nde bir araya geldi. Gençlerin hayallerini, fikirlerini ve Türkiye'nin geleceğine dair umutlarını dinleyen Başkan Kavuş, gençliğin bir şehrin ve ülkenin geleceğindeki belirleyici rolüne dikkat çekerek, 'Bir şehir geleceğe ancak gençleri ile birlikte yürür' dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gençlerle buluşmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi Müze Meram'da gerçekleştirilen 'Gençlik Buluşması'na; AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek, AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdullah Çimen, AK Parti İl Gençlik Kolları ve Meram İlçe Gençlik Kolları yönetici ve üyeleri katıldı. Gençlerle yakından ilgilenen Başkan Mustafa Kavuş, gençlerin eğitimden kültür ve sanata, spordan sosyal hayata kadar pek çok alandaki düşüncelerini, beklentilerini ve hayallerini dinledi. Türkiye'nin geleceğine dair gençlerin bakış açısının büyük önem taşıdığını belirten Başkan Kavuş, gençlerle fikir alışverişinde bulunarak onların sorularına da yanıt verdi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş toplantı öncesinde AK Parti gençlerine Müze Meram'ı gezdirdi.

Başkan Kavuş: 'Gençlik, bir ülkenin sadece bugünü değil, yarınıdır'

Gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gençliğin yalnızca bir yaş dönemi olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekti. Gençliğin; enerjisi, heyecanı, cesareti, üretkenliği ve değişime açık bakış açısıyla Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek en önemli güç olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, 'Gençlik demek; heyecan demek, umut demek, cesaret demek, geleceğe dair büyük hayaller kurmak demek. Ama bunun da ötesinde gençlik, bir ülkenin yarını demektir. Bugün burada sizlerle konuşurken aslında sadece bugünü değil, Türkiye'nin yarınlarını konuşuyoruz. Çünkü yarının Türkiye'sini sizler inşa edeceksiniz. Sizlerin hayalleri, fikirleri, ortaya koyacağınız eserler ve ülkeniz için taşıdığınız umutlar Türkiye'nin geleceğine yön verecek.' diye konuştu.

'Gençlerimiz için yaptığımız her yatırım, türkiye'nin geleceğine yapılmış bir yatırımdır'

Meram Belediyesi olarak gençlere yönelik çalışmaları ayrı bir başlık altında değerlendirdiklerini belirten Başkan Mustafa Kavuş, gençlerin hayatın her alanında kendilerini geliştirebilecekleri imkânlara sahip olmalarını önemsediklerini söyledi. Meram'da gençlere yönelik çalışmaların yalnızca tek bir hizmet alanıyla sınırlı olmadığını ifade eden Başkan Kavuş, MEGA çatısı altında gençlerin eğitimden kültür ve sanata, spordan sosyal ve kişisel gelişime kadar farklı alanlarda desteklendiğini kaydetti. Başkan Kavuş, 'Biz Meram'da gençlerimizin bugününü güzelleştirirken yarınını da düşünmek zorundayız. Bu nedenle gençlik yatırımlarını sadece bir belediyecilik hizmeti olarak görmüyoruz. MEGA çatısı altında gençlerimize yönelik çok sayıda hizmet ve imkan sunuyoruz. Onların kendilerini keşfetmelerini, yeteneklerini geliştirmelerini, yeni beceriler kazanmalarını ve hayallerinin peşinden gitmelerini istiyoruz. Meram Belediyesi olarak gençlerimizin yanında olmaya, onların geleceğine dokunan yatırımlar yapmaya ve ihtiyaç duydukları her alanda destek vermeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki gençlerine güvenen ve gençlerine yatırım yapan şehirler geleceğe daha güçlü yürür' ifadelerini kullandı.

Buluşmanın sonunda söz alan gençler ise kendilerine yönelik gerçekleştirilen yatırımlar ve sunulan imkanlardan dolayı Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a teşekkür etti.