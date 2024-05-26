Büyükşehir Belediye başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in destekleriyle Akkuş Şeker Fasulyesi Paketleme Tesisi üretim kapasitesini her geçen gün arttırarak geniş çaplı bir pazara ulaştı. Başkan Güler’in öncüsü olduğu çalışmalarla pazar alanı genişleyen fasulye bugün zincir marketlerde yerini alan marka değeri yüksek bir ürün haline geldi.



Kendine has tadı, aroması ve kokusuyla dikkat çeken ve Türk Patent Enstitüsü tarafından 'coğrafi işaret' olarak tescillenen Akkuş şeker fasulyesi için yeni sezon fasulye ekimi başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçenin Ceyhanlı Mahallesi’nde üreticiler ile birlikte tarlada fasulye ekti.



“Akkuş Şeker Fasulyesini dünya tanıyacak”

Fasulyenin ekim töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hem üretiminin hem de pazar payının arttırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Güler, “Yaptığımız çalışmalarla Akkuş Şeker Fasulyesi adıyla yeni bir marka ortaya çıktı. Şu anda üretimi yapılandan iki kat daha boş alan var, 14 bin dekar boş alan var. Buraları da üretime kazandırınca üretim katlanacak. Bunun alımını biz yapacağız. Özel sektörden de almak için sıraya girenler var. Daha önceleri paketleme tesisini de yapmıştık. Önümüzdeki günlerde Ankara’da Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanımız birlikte olacağız. Orada da Akkuş’un fasulyesini anlatacağım. Bu iş birazda tanıtım ile oluyor. Gerçekten dünyanın en iyi fasulyesi. Avrupa Birliğinde coğrafi işaret almak için çalışmalar yapılıyor. Bu sayede artık dünya da tanımış olacak” diye konuştu.

Programda konuşan Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ve Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya da yaptıkları konuşmada tarıma verdiği destekler dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini iletti.

Yapılan konuşmaların ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve protokol üyeleri tarafından tohumlar Akkuş’un bereketli topraklarıyla buluşturuldu.