Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programları kapsamında son olarak Saraycık Mahallesi'ni ziyaret etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, ilçe genelinde gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşlarla buluşuyor. Mahalle ziyaretleri, esnaf buluşmaları ve çeşitli programlarla Sincanlılarla bir araya gelen Ercan, vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, çözüm odaklı çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda düzenlenen 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programlarının yeni durağı Saraycık Mahallesi oldu. Programa ilgi gösteren mahalle sakinleri, Başkan Ercan'a doğrudan soru sorma ve görüşlerini paylaşma fırsatı buldu.

'Vatandaşlarımızın görüşleri çalışmalarımıza ışık tutuyor'

Sincan'ın gelişimi için ortak akıl ve istişarenin önemine vurgu yapan Başkan Ercan, vatandaşlarla kurulan güçlü iletişimin çalışmalarına yön verdiğini ifade etti. Saraycık Mahallesi sakinleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ercan, 'Bizler için vatandaşlarımızla kurduğumuz güçlü iletişim çok kıymetli. Mahalle buluşmalarımız sayesinde hemşehrilerimizin taleplerini, beklentilerini ve önerilerini doğrudan dinliyoruz. Sizlerden gelen her fikir, Sincan'ımızın geleceği için önemli bir yol gösterici oluyor. Ortak akıl ve istişare anlayışıyla ilçemizi daha güzel, daha modern ve daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.