Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 6,5 yıllık görev süresini değerlendirdi. 31 Mart'ta hür iradesiyle sandığa giden tüm vatandaşlara yürekten teşekkür ettiğini belirten Başkan Aktaş, "Benim artık görevim yarın akşamdan itibaren Bursa belediye başkanlığı değil. Dolayısıyla bende kendi işime, kendi konumuma adapte olacağım. Bursalı vatandaşların şunu çok iyi bilmesini istiyorum. Sırtımda hiç bir kamburum yok. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı olarak gördük bu görevi. Allah'a şükürler olsun çok rahatım. Artık benim sorumluluğumdan çıktı. Bu manada, sorumluluk sahibi insanların sorumluluk sahibi gibi hareket etmesini istiyorum. Alinur Aktaş artık Perşembe günü sabahından itibaren belediye başkanı değil. Nihayetinde Mustafa Bozbey yeni dönem görevi devralacak. Mazbatasını alıp göreve başlayacak. Bu şehirde yaşayan bir vatandaş olarak kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Seçmenin sadece Bursa'de değil, Türkiye'de de aynı sesi çıkardığını ve ifadeyi kullandığını belirten Başkan Aktaş, "Rahmetli Demirel'in bahsettiği gibi 'vatandaşın cebi ve tenceresiyle oynanırsa neticesi kötü olur' gibi ifadeleri vardı. Bunun sonucunda 20 milyondan 12 milyona düşen bir oyun varlığını görüyorsunuz. Sandığa gitmeme oranının da anormal derecede arttığını görüyorsunuz. Bu aslında bir çok şeyinde rengini ortaya koyuyor. Çevremden biliyorum. 'Gidersem dayanamam ampule basarım. Gitmeyeceğim' diyerek protesto etti. O kadar çok kişiden bunu duydum. Ama bunu hiç bir mazeret olarak söylemiyorum. Biz nihayetinde seçimi kaybettik. Kazananlara hayırlı olsun. Kazanan Bursa olsun. İnşallah Bursa'ya bu 5 yıl süre içerisinde güzel işler yapılır. Bende kendi arabamla bu şehrin sokaklarında dolaşacağım. Bu şehirde hizmet alan bir vatandaşım" diye konuştu.

İleriye dönük hiç bir beklenti içerisinde olmadığını belirten Başkan Aktaş, "20 yoğun yılın ardından dinlenmeye ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. 2017 yılında göreve geldiğimde 3,2 milyar olan borç toplamı bütçeye oranı, 1,34'müş. Bütçenin 1,34 katı borç varken güncel 7,1 milyar borcumuz var. Bu ise bütçenin 0,35'i kadar borcumuz var. Yüzde 74 azaltmışız. Şirketlerin mali durumları ile alakalı ise, hiç bir şirketimiz zarar etmiyor. sadece BURULAŞ ile alakalı zararımız var. Onun sebebi de, 115 liralık öğrenci kartını 200 lira yaptık. 2 katı bile değil. Ancak, asgari ücret 12 katı, akaryakıt 10 katı, elektrik 8 katı arttı. Ucuz ulaşım politikası yüzünden böyle bir zararımız var.