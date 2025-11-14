Koalisyon hükümeti ise Ukraynalı mültecilere verilen sosyal yardımlarda önemli değişiklikleri hayata geçiriyor.

Merz: “Ukrayna gençlerine ülkelerinde ihtiyaç var”

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin’de Almanya Perakende Federasyonu (HDE) etkinliğinde yaptığı konuşmada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Görüşme sırasında Ukraynalı genç erkeklerin Almanya’ya gelmek yerine ülkelerinde kalarak hizmet etmeleri gerektiğini Zelenskiy’e ilettiğini belirten Merz, şu ifadeleri kullandı:

“Devlet Başkanı Zelenskiy’den bunu sağlamasını istedim. Ukrayna’da onlara ihtiyaç olduğunu açıkça ifade ettim.”

Merz’in açıklamaları, Almanya’nın Ukraynalı mültecilere yönelik sosyal destek politikasında değişikliklere gidildiği bir döneme denk geldi.

Vatandaşlık Parası yerine Sığınmacı Ödeneği verilecek

CDU/CSU ile SPD arasında sağlanan uzlaşmaya göre, Almanya’ya savaş sebebiyle gelen Ukraynalı mültecilere artık 563 euro tutarındaki Vatandaşlık Parası (Bürgergeld) yerine 441 euro seviyesindeki Sığınmacı Ödeneği (Asylbewerberleistungsgesetz) verilecek.

Alınan yeni kararlar kapsamında:

1 Nisan 2025 sonrası Almanya’ya gelen tüm Ukraynalılar “sığınmacı” statüsünde değerlendirilecek.

Sosyal yardım miktarı düşürülecek.

Ukraynalılara sağlanan geniş kapsamlı sağlık hizmetleri , temel sağlık yardımları seviyesine indirilecek.

Sosyal destek süreçleri mevcut sığınmacı sistemine entegre edilecek.

Koalisyon ortakları, dün akşam yapılan son toplantıda bu düzenlemeleri netleştirirken, Merz de hükümetin yeni uygulamayı hayata geçirme planını doğruladı.

Telefon görüşmesinde mülteci konusu da masadaydı

Alman Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Merz ile Zelenskiy arasındaki görüşmede Ukraynalı mültecilerin durumunun da detaylı şekilde ele alındığı bildirildi. Almanya, Ukrayna’daki savaş nedeniyle gelen milyonlarca mültecinin oluşturduğu ekonomik ve sosyal yükü hafifletmek için yeni adımlar atıyor.