Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, Gürcistan’ın Kakheti bölgesi Siğnaği yakınlarında düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı nedeniyle duyulan üzüntü dile getirildi. Açıklama, “Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanı’ndan Türk mevkidaşına taziye mektubu” başlığıyla paylaşıldı.

Komutanın mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Sayın General, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 uçağının düşmesi sonucu 20 askerimizin hayatını kaybettiği trajik haberi büyük bir şok ve üzüntüyle öğrendim. Bu korkunç kaybın acısını tarif etmek zor. Bu zor süreçte düşüncelerimiz sizinle. Yunan Hava Kuvvetleri ve şahsım adına en içten taziyelerimi kabul edin. Ailelere ve Türk Hava Kuvvetleri personeline en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.”

C-130 Kazasında 20 Asker Şehit Olmuştu

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım’da Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüşü sırasında Gürcistan’ın Siğnaği bölgesinde düşmüş, kazada 20 Türk askeri şehit olmuştu. Olay hem Türkiye’de hem de bölgede büyük üzüntü yaratmıştı.

Tartışmalı Paylaşım Tepki Topladı

Kazanın ardından Yunanistan Hava Kuvvetleri’nin C-130 uçaklarını gösteren ve “Günün fotoğrafı” başlığıyla yayımlanan paylaşımı Türkiye’de tepkiyle karşılanmış, sosyal medyada binlerce kullanıcı paylaşımın “zamansız ve provokatif” olduğunu belirtmişti.

Tepkiler üzerine Atina yönetimi söz konusu içeriği yayından kaldırarak resmi taziye mesajını yayımladı.