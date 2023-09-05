İstanbul'da etkili olan sağanak yağış bazı ilçeleri olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle Çam ve Sakura Şehir Hastanesini su bastı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bazı bölümlerde su birikintisi olduğu görülüyor.

