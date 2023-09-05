İstanbul'da etkili olan sağanak yağış bazı ilçeleri olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle Çam ve Sakura Şehir Hastanesini su bastı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bazı bölümlerde su birikintisi olduğu görülüyor.
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış bazı ilçeleri olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle Çam ve Sakura Şehir Hastanesini su bastı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bazı bölümlerde su birikintisi olduğu görülüyor.
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