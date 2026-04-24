Buna göre sektörün toplam mevduatı, önceki haftaya kıyasla 1 trilyon 37 milyar lira artarak 30 trilyon 613 milyar lira seviyesine yükseldi. Bir önceki hafta bu rakam 29 trilyon 576 milyar lira düzeyindeydi.

Türk lirası mevduat tarafında artış dikkat çekti. TL cinsi mevduatlar yüzde 5 yükselerek 16,2 trilyon liraya çıkarken, yabancı para mevduatları ise yüzde 1,6 artışla 10,5 trilyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankalardaki toplam döviz mevduatı 275,7 milyar dolar olurken, bunun 237 milyar dolarlık kısmı yurt içi yerleşiklerin hesaplarında yer aldı. Parite etkisinden arındırılmış verilere göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında 1,4 milyar dolarlık artış kaydedildi.

Aynı dönemde yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinde ise gerileme görüldü. Tüketici kredileri yüzde 1,1 azalarak 6,1 trilyon liraya indi. Kredilerin dağılımında konut kredileri 757 milyar lira, taşıt kredileri 44,8 milyar lira, ihtiyaç kredileri 2,3 trilyon lira ve bireysel kredi kartları 2,9 trilyon lira olarak kaydedildi.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise haftalık bazda 66,6 milyar liralık artışla 24,5 trilyon liraya ulaştı.