Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon beklentilerindeki bozulmada ABD-İran-İsrail arasındaki savaşla birlikte artan enerji maliyetlerini işaret eden Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Enflasyon beklentilerindeki bozulmada savaşla birlikte artan enerji maliyetleri etkili oldu. Yaşanan petrol fiyat şokuyla küresel ölçekte enflasyonist baskılar artarken beklentilerde bozulma gözleniyor. Artan enerji fiyatlarının ülkemizde de enflasyon görünümünü olumsuz etkilemesi bekleniyor. Sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için ön şart olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."