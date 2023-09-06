Züchex Fuarı’nın yeni ürünleri tanıtmak, iş ağını genişletmek ve yeni pazarlara açılmak için önemli bir fuar olduğunun altını çizen Bambum Genel Müdürü Selman Yar, “2023 yılında ihracat ağımızı 100 ülkeden 125 ülkeye çıkararak global arenada daha da etkin olmayı hedefliyoruz. Kısa sürede bambu pazarına katma değerli ürünler kazandırarak son 3 yılda her yıl yüzde 100’ün üzerinde büyüme elde ettik ”dedi.

Yurt içi ve yurt dışından 40 bine yakın ticari satın almacının katılacağı 33. Uluslararası Züchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı, 14-17 Eylül 2023 tarihleri arasında Tüyap Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. 7.hol D-10’da misafirlerini ağırlayacak olan Bambum, emayeden bambuya porselenden döküme kadar binlerce çeşit ürününü görücüye çıkaracak.

Züchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’nın sektör için çok önemli bir fuar olduğunun altını çizen Bambum Genel Müdürü Selman Yar, “Fuar, global arenada rekabet etmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Bambum, kurulduğu günden bu yana sürekli büyüme ve uluslararası pazardaki etkinliğini artırma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Bu çerçevede, faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını 100'e çıkardık, hedefimiz 2023 yıl sonunda bu rakamı 125 ülkeye çıkararak ağımızı genişletmek. Özgün ve inovatif ürünlerimizle cirodaki ihracat payımızı yüzde 20 oranına çıkarmayı amaçlıyoruz. Satışlarımız Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle birlikte tüm Avrupa ülkelerini kapsıyor. Ayrıca Seyşeller, Mauritius, Fildişi Kıyısı, Çeçenya gibi hedeflediğimiz pazarların dışında kalan bazı ülkelere de ihracat yapıyoruz. Sahra altı Afrika, önemli ve gelişmekte olan bir pazar olarak bizim için büyük bir potansiyel sunuyor. Bu hedefler doğrultusunda, ihracatımızı yıl sonunda iki katına çıkarmayı planlıyoruz. 2023 yılında, 100 milyon TL'nin üzerinde bir ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Müşteri memnuniyeti ve kalite standartlarımızı yüksek tutarak, uluslararası arenada başarılı bir şekilde büyümeyi sürdüreceğimize inanıyoruz” dedi.

"Ar-Ge yatırımlarını doğru bir şekilde yönlendirerek, katma değerli ürünlerle ihracata en büyük katkıyı sağlamak bizim için çok önemlidir" diyen Yar, "Bu hedef doğrultusunda ciromuzun önemli bir kısmını Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz. Yenilikçi tasarım ve fonksiyonelliği bir araya getirerek, kullanıcılarımıza dayanıklı ve uzun ömürlü ürünler sunmaya gayret gösteriyoruz. Daha önce seri olarak ürettiğimiz bambu kaplamalı elektrikli mutfak ürünleri büyük ilgi gördü. Bu seriyi çevre dostu ve yenilikçi ürünlerle çeşitlendirmeye devam edeceğiz" şeklinde açıklama yaptı.