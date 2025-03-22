Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, büyük çaplı teknelerin yurt dışında avcılık yapmalarının daha uygun bir seçenek olduğunu belirtiyor. Mutlu'ya göre, bu şekilde hem iç sulardaki balık popülasyonu korunabilir hem de Türk balıkçıları daha verimli sularda faaliyet gösterebilir.

Ancak, bu süreçte karşılaşılan bir dizi zorluk da mevcut. Türk balıkçı gemilerinin Moritanya, Senegal ve Umman gibi uzak coğrafyalarda balık avlamaları büyük riskler taşıyor. Mutlu, "Bu bölgelerde balık verimliliği genellikle iyi olsa da, Türk tekneleri çoğu zaman uzun süre avcılık yapamadan dönmek zorunda kalabiliyor. Ayrıca, bu bölgelere gidip balık tutan teknelerin gelirlerini Türkiye'ye getirmeleri de ayrı bir sorun teşkil ediyor. Çünkü oralarda Türk bankalarının şubeleri yok ve balıkçıların para transferi için farklı yöntemler kullanmaları gerekiyor," dedi.

Yurt dışındaki avcılık faaliyetlerinin en büyük avantajı, büyük teknelerin kendi maliyetlerini karşılayabilmesidir. Türkiye'de ise artan mazot fiyatları ve yüksek işletme maliyetleri balıkçıları zorluyor. Mutlu, "Beş ya da altı bin beygir gücündeki motorlarla çalışan tekneler, artık yurt içinde ekonomik olarak ayakta kalmakta zorlanıyor. Mazot fiyatları 50 TL'yi bulmuşken, devlet desteği bu alanda büyük önem taşıyor," ifadelerini kullandı.

Yurt dışı pazarının Türk balıkçılığı için kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Mutlu, devletin daha fazla desteğiyle bu sektördeki sorunların aşılabileceğini ve hem ülke ekonomisine katkı sağlanabileceğini belirtiyor. Türk balıkçı gemilerinin Moritanya, Senegal, Sierra Leone ve Umman gibi ülkelerdeki avcılık faaliyetleri, bu ülkelerde sürdürülebilir balıkçılığı destekleyerek global denizcilik sektörüne de katkı sağlıyor.