Denizlerde 15 Nisan itibariyle başlayan av yasağı sona erdi. 1 Eylül itibariyle sona eren av yasağı ile birlikte "Vira Bismillah" diyerek ağlarını denizle buluşturan balıkçılar bol miktarda avlanan palamut ile yüzleri güldürdü. Trabzon'un Moloz mevkiindeki balık tezgahlarında dün 200 TL'ye satılan palamut yeni sezonun ilk gününde gerileyerek 75 TL'ye kadar düştü. 3 tanesi ise 200 TL'den satılan palamuta vatandaşlar da ilgi gösterirken, istavritin kilosu 75-100 TL, mezgitin kilosu da 100-150 TL arasında satışa sunuldu.

Balıkçı esnafından Mehmetcan Örseloğlu, sezonun bollukla başladığını belirterek, “İnşallah böyle de devam eder. Hem vatandaş bol balık tüketir hem de biz satıcılar olarak bol balık satarız. Mutlu bir sezon geçirmiş olarak hep beraber iyi geçeceğine inanıyorum. Hamsi için şuanda bir şey denilmez. İlk açılış palamut olduğu için göstergeler palamutu gösteriyor. İnşallah bu sene hem palamut, hem hamsi olacak. Palamut ne kadar böyle gideceğini kestirmek mümkün değil. Denizin şartlarına bağlı. Dün palamut 200-250 liraydı. Bugün 75-100 lira bandına kadar düştü. İnşallah birkaç gün sonra daha da bol olur fiyatlar aşağıya düşer. Geçen sene palamut yoktu. Bu sene bollukla başladı inşallah böyle devam etmesini temenni ediyoruz. Bu sene bolluk ve bereket senesi diyoruz” dedi.

Balıkçı Gökmen Aydın ise, palamut tezgahlarda bol bir şekilde yerini aldığını dile getirerek, “Sezon başladı. Palamut tezgahlarda bolca yerini aldı. Bu sene hamsi az olur palamut bol olur. İnşallah bundan sonra vatandaş ucuz balık yer. Fiyatlar 75-100 lira arasında değişiyor. 3 tanesi 200 liradan satıyoruz. Et ve tavuktan ucuz balık. Şuandan fena gözükmüyor. Hamsiye biraz daha var. Palamut biter sonra hamsi başlar. Bu sene inşallah vatandaş hamsi de yer” şeklinde konuştu.

Palamutun ağlara vurmasıyla fiyatının da düştüğünü vurgulayan balıkçı Mehmet Örseloğlu da, “Gece 12'den itibaren vira bismillah dedik. Şuan görünürde güzel gidiyor. Palamut ilk günden biraz bol gelmeye başladı. Gelir gelmez fiyatlarda düştü. Dün 150 TL'ye sattığımız palamutu bugün 75-100 TL arasında satıyoruz. İnşallah böyle güzel devam eder. Palamutun bol olduğu yerde hamsi az olur” ifadelerini kullandı.