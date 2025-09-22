Yumaklı, “Çiftçimizin alın teriyle ürettiği ürünler hakkında yayılan yanlış bilgiler hem üreticimizin emeğini değersizleştiriyor hem de tüketicinin kafasını karıştırıyor. Dijital platformlarda hızla yayılan bu dezenformasyon, yapılan birçok iyi çalışmayı da gölgede bırakıyor” dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sivas’a gelen Bakan Yumaklı, İl Tarım ve Orman Müdürü Salih İnan’ı ziyaret ederek yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Daha sonra sektör temsilcileri ile bir araya gelen Yumaklı, tarım, orman ve su yönetiminin stratejik önemine dikkat çekti.

“Riskleri yönetiyoruz, üretimi planlıyoruz”

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sektöre etkilerine değinen Bakan Yumaklı, taşkın, kuraklık ve orman yangınları gibi afetlerle mücadele ederken üretim çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü söyledi. “Biz sadece üretim yapmakla kalmıyor, bu riskleri de yönetmek zorundayız” diyen Yumaklı, emeğe saygısızca yapılan eleştirilerin üretken tarım kesimini hedef aldığını vurguladı.

Hayvancılığa ek teşvik müjdesi

Bakan Yumaklı, hayvansal üretimde başlatılan yeni yol haritası kapsamında Sivas’ın da aralarında bulunduğu illerde yatırımlara ekstra teşvik ve destekler sağlanacağını açıkladı:

“Artık hangi ürünü nerede üreteceğimizi planlayarak hareket ediyoruz. Süt, besi, küçükbaş ve kanatlı üretim bölgeleri oluşturduk. Anaç hayvan sayımızı artırmak, aile işletmelerini güçlendirmek ve kadın ile gençlerin sektörde daha fazla yer almasını sağlamak temel hedeflerimiz arasında.”

Yeni Tarımsal Destekleme Modeli ile desteklerin yönlendirici etkisinin artırıldığını belirten Yumaklı, Sivas’ın küçükbaş ve besi üretim bölgesi olarak bu avantajı önümüzdeki dönemde en iyi şekilde değerlendireceğine inandığını söyledi.