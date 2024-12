Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) konferans salonunda 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde düzenlenen törenle AFAD Akreditasyon Sistemi'ne akreditasyonlarını tamamlayan sivil toplum kuruluşlarına arma ve sertifikaları verildi. Programda konuşan İçişleri Bakanı Yerlikaya, afetlerin doğanın kaçınılmaz bir parçası olduğunu belirterek, “Bu gerçeklik karşısında insanın sorumluluğu tedbir almaktır. Doğaya karşı değil, doğayla uyum içinde yaşamak, tedbir almadan, plan yapmadan ve sorumluluk üstlenmeden güvenli bir hayat sürmek mümkün değildir. Türkiye, hepimizin bildiği gibi bir deprem ülkesidir. Bu gerçekle yüzleşmek hepimizin boynunun borcudur. Çünkü tedbir almadan geçen her gün, geleceğimizden çalınmış bir gündür. İşte bu noktada siz gönüllüler, hepimiz için bir umut ışığısınız. Sizler, o tedbirin, o hazırlığın en canlı örneklerisiniz” ifadelerini kullandı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde tarihteki en büyük afetlerden birinin yaşandığını hatırlatan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldık. O gün yaşadığımız acı tarifsizdi. Ama o acının içinde bizi ayakta tutan bir şey vardı; dayanışma. Saatlerle, hatta dakikalarla yarıştık, umudumuzu diri tuttuk. ‘Asrın felaketi’ dediler ama o felaketi milletimizin yüreğinde taşıdığı büyük dayanışma ruhuyla asrın birlikteliğine dönüştürdük. Omuz omuza çalışarak dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu gerçekleştirdik. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yardımlar, omuz omuza çalışan arama kurtarma ekipleri, gönüllülerimiz, iş dünyamız, sivil toplum kuruluşlarımız, devletimizin tüm birimleri, hepimiz bir olduk, birlikte olduk ve bir destan yazdık. Her biriniz bu destanın bir parçasısınız. Sizlerin vicdan, ahlak ve diğerkâmlığınız, ‘birlikte başaracağımızın’ en büyük delilidir.”

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde AFAD Akreditasyon Sistemi ile sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla gönüllü bireylerin afet sahasında etkin görev almasının teşvik edildiğini dile getiren Bakan Yerlikaya, “Bugün arma takacak ve akreditasyon sertifikası alacak 257 ekip ve 7 bin 972 üye ile toplamda 300 ekip ve 9 bin 101 üyeye ulaştık. Akreditasyon sistemimizi başlangıçta yalnızca ‘kentsel arama kurtarma’ üzerine kurmuşken, bugün akreditasyon sistemimizi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve Kızılay’ımızın da katkılarıyla Beslenme ve Psikososyal destek gibi 6 farklı alana yayarak güçlendirdik. İnceleme süreci devam eden 125 ekip ve 4 bin 32 kişilik yeni başvuruların da sisteme dahil edilmesiyle gücümüzü daha da artırıyoruz. 6 Şubat öncesi 623 bin olan AFAD gönüllü sayımız, bugün 1 milyon 545 bine yükseldi. AFAD Başkanlığımız tarafından afetlere karşı hazırlıklı olması amacıyla 1 milyon 800 bini aşkın aileye 'Afete Hazır Aile Eğitimleri’, 3 milyonu aşkın öğrenciye okullarda afet farkındalık eğitimi verildi. Bin 903 mahalle muhtarına afet bilinci ve sorumlu oldukları toplanma alanlarına yönelik eğitim sağlandı” ifadelerini kullandı.

Programa İçişleri Bakanı Yerlikaya, AFAD Başkanı Okay Memiş ve akreditasyonunu tamamlayan STK’ların temsilcileri katıldı.