Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da Noterler Birliğinde gerçekleştirilen "Yarının dünyasında bugünün çocuk hakları" programına katıldı. Program sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ogün Samast hakkında hazırlanan FETÖ iddianamesine yönelik sorulan soruya yönelik şunları söyledi: "Bu konular, yargısal süreçlerle ilgili konular. Yargısal süreçle ilgili konularda dosyaların evveliyatını bilmeden hüküm vermek doğru değil. 2007 yılında gerçekleştirilen ve Türkiye’yi sarsan hunharca bir cinayet gerçekleştirildi. Cinayet sonrası azmettirenler ve tetikçilerle ilgili yargılama süreci başladı. Tetikçinin yaşının küçük olması nedeniyle çocuk mahkemesinde devam etti. Diğer azmettirenlerle ilgili olarak da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verildi. Bunların infazı cezaevinde devam ediyor. Çocuk mahkemesinde yargılanan tetikçinin Türk Ceza Kanuna göre çocuk olması sebebiyle ağırlaştırılmış müebbet cezası yerine 18-24 arasında takdir edilecek bir ceza söz konusudur. Mahkeme o dönemde 21 yıla hükmetti. Cezaevinde yatmış olduğu süre Ceza İnfaz Kanunumuza göre doldu."

"Yargılama devam edecek"

Ogün Samast ile ilgili hazırlanan iddianameye göre kamuoyunun bilmediği konular olduğuna dikkati çeken Bakan Tunç, "Azmettirenlerle tetikçiye terör örgütü olmayan örgüt kapsamında cezalar verilmişti. Çocuk mahkemesine suç duyurusunda bulunan tetikçiyle ilgili olarak da iddianame düzenlenmişti. Nisan ayında bu iddianame birtakım eksiklikler nedeniyle iade edilmişti. Bu eksiklikler giderilerek yeni iddianame tekrar çocuk mahkemesine sunuldu. Bu kapsamda da yargılama devam edecek" ifadesini kullandı. Bir gazetecinin ise "İddianamenin zaman aşımına uğrayacak mı?" sorusunu cevaplayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Tüm bunların değerlendirmesini yapacak olan mahkemelerimizdir, yargı makamlarıdır. Hep beraber bunun neticesini bekleyeceğiz" yanıtını verdi.