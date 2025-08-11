Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı X üzerinden Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir ilimizde meydana gelen depremde Sındırgı ilçemizde 3 katlı binanın yıkılması ve 1 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle ilgili Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında yıkılan binada incelemelerde bulunmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, binadan karot örnekleri alınmıştır."

Bakan Tunç binanın inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibinin, "Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma" suçundan gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle devam etti belirtildi.