Bakan Şimşek, şubat ayında ithalatın yıllık %3,8 arttığını, ancak altın ve enerji hariç ithalatın %3,1 azaldığını ifade etti. Bu gelişmelerin dış ticaret dengesini olumlu etkilediğini belirtti. Ayrıca, küresel ticaretteki artan belirsizliklerin, korumacı politikaların ve AB’nin zayıf büyüme görünümünün Türkiye'nin dış ticaret açığını artırması beklenen faktörler arasında olduğunu söyledi.

Bakan, "Doğal gaz fiyatları ve ekonomik aktivitedeki toparlanmanın etkisiyle bu yıl dış ticaret açığında artış öngörmekle birlikte sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz. Mevcut koşulların üretim ve ihracat üzerindeki etkilerini sınırlandırmak için desteklerimizi artırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.