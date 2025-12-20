Böylece Türkiye’nin gelecek yıl boyunca hangi tarihlerde kredi notu incelemesine tabi tutulacağı netleşmiş oldu.

Daha önce Scope Ratings, Capital Intelligence ve Fitch Ratings de 2026 yılına ilişkin Türkiye takvimlerini duyurmuştu. S&P ve Moody’s’in açıklamalarıyla birlikte büyük kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamına yakınının takvimi ortaya çıkmış oldu.

S&P’nin 2026 Türkiye Takvimi

Standard & Poor’s, Türkiye için 2026 yılında iki ayrı kredi notu değerlendirmesi yapmayı planlıyor. Buna göre:

İlk değerlendirme: 17 Nisan 2026

İkinci değerlendirme: 16 Ekim 2026

Moody’s’in 2026 Türkiye Takvimi

Moody’s ise 2026 yılında Türkiye için iki kredi notu ve görünüm gözden geçirmesi gerçekleştirecek:

İlk değerlendirme: 23 Ocak 2026

İkinci değerlendirme: 24 Temmuz 2026

Türkiye’nin Mevcut Kredi Notu Ne Seviyede?

Kredi derecelendirme kuruluşlarının son yıllardaki kararları, Türkiye’nin kredi notunda kademeli bir toparlanmaya işaret ediyor.

Moody’s , 2024 yılında Türkiye’nin kredi notunu B3’ten önce görünümü pozitife çekerek destekledi, ardından notu iki basamak artırarak B1 seviyesine yükseltti. 2025’te ise kredi notunu Ba3 seviyesine çıkardı.

S&P , 2023 sonunda Türkiye’nin not görünümünü pozitife çevirdi. 2024’te kredi notunu önce B+ , ardından aynı yıl içinde bir kez daha artırarak BB- seviyesine yükseltti.

Fitch Ratings, Eylül 2024'te Türkiye'nin kredi notunu B+'dan BB-'ye çıkarırken, görünümü durağan olarak belirledi. 2025 Şubat ve Temmuz aylarındaki değerlendirmelerde not ve görünümde değişikliğe gitmedi.

Piyasalar Takvimi Yakından İzliyor

Türkiye’nin 2026 kredi notu takviminin netleşmesi, yatırımcılar ve piyasa aktörleri açısından önemli bir referans oluşturuyor. Açıklanacak değerlendirmeler, Türkiye ekonomisine yönelik uluslararası algı ve sermaye akımlarının seyri açısından kritik önemde olacak.