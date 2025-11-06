Ekim ayında ihracatta tarihi rekor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı himayesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) desteğiyle düzenlenen 2. Ankara E-İhracat Zirvesi’nde konuştu.

Ekim ayı dış ticaret verilerine değinen Bolat, “Ekim ayında mal ihracatında 527 milyon dolarlık net artış sağladık. Toplamda 24 milyar dolara ulaştık. Bu, hem Ekim ayının ihracat rekoru hem de Cumhuriyet tarihimizin en yüksek 4’üncü aylık ihracat rakamı oldu” dedi.

Bolat, ilk 10 ayda ihracatın yüzde 3,9 artışla 224,6 milyar dolara ulaştığını belirterek, “Bu, net 8,4 milyar dolarlık ihracat artışı anlamına geliyor. Cari işlemler açığımızı da makul seviyelerde tutmayı başardık” ifadelerini kullandı.

“Dört ay üst üste cari fazla veriyoruz”

Cari işlemler dengesindeki gelişmelere değinen Bolat, “Temmuz’da 1,7 milyar dolar, Ağustos’ta ise 5,5 milyar dolar cari fazla verdik. Eylül’de 1 milyar dolar, Ekim’de ise 500 milyon dolar fazla bekliyoruz. Böylece dört ay üst üste toplam 9 milyar dolara yakın cari fazla sağlamış olacağız” dedi.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı’nı ticaretin yüzyılı yapacağız” vizyonuna vurgu yaparak, “2024 yılında mal ve hizmet ihracatımız toplam 379 milyar dolara, hizmet ihracatımız ise 117 milyar dolara ulaştı. Bu yıl 391,5 milyar dolar seviyesine geldik” diye konuştu.

Türkiye’nin e-ihracat hacmi 6,5 milyar dolara yükseldi

E-ticaret ve e-ihracat verilerini paylaşan Bolat, “E-ticarette en aktif illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya. En çok işlem yapılan sektörler ise yemek, giyim, ayakkabı, aksesuar ve elektronik” dedi.

E-ihracat yapan firma sayısının 2023’te 7 bin iken 2024’te yüzde 62 artışla 11 bin 283’e ulaştığını belirten Bolat, en çok e-ihracat yapılan ülkelerin ABD, Almanya, Azerbaycan, Romanya ve Polonya olduğunu söyledi. Ayrıca Körfez ülkelerine yapılan e-ihracatın da hızla arttığını kaydetti.

Bolat, “2023’te 5,3 milyar dolar olan e-ihracatımız 2024’te 6,5 milyar dolara çıktı. Toplam ihracat içinde e-ihracatın payı yüzde 2,7’ye ulaştı. Amacımız 2030’lu yıllarda bu oranı yüzde 10’a taşımak” dedi.

E-ihracatçılara 500 milyon liralık kredi desteği

Ticaret Bakanı Bolat, e-ihracatçılar için yeni bir finansman desteğini de duyurdu:

“Türk Eximbank, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisiyle, İGE kefaleti kapsamında e-ihracat destek paketi adında yeni bir kredi programı hazırladı. Yüzde 100 İGE kefaletiyle, başka bir teminata gerek kalmadan 6 ay geri ödemesiz, toplam 12 aya kadar vadeli 500 milyon liralık bir kredi paketi oluşturuldu.”

Bolat, bu paketin e-ihracatçıların yurt dışı pazarlarda rekabet gücünü artıracağını belirtti.

Eğitim ve dijital teşvik müjdeleri

Bakan Bolat, İhracat Akademisi, TOBB ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) arasında e-ihracat uzmanlığı programı için iş birliği protokolü imzalanacağını açıkladı.

Ayrıca “Dijital Teşvik Takip Modülü”nün de devreye alınacağını duyuran Bolat, “Firmalarımız teşvik başvurularını artık dijital ortamda takip edebilecek. Bu sistem sayesinde süreçler daha hızlı ve şeffaf hale gelecek” dedi.

E-İhracat Zirvesi üç gün sürecek

Ankara E-İhracat Zirvesi kapsamında üç gün boyunca 40’tan fazla panel, 8 atölye çalışması gerçekleştirilecek ve 90’ın üzerinde konuşmacı yer alacak. Zirvede imzalanan başlıca protokoller ise şunlar oldu: