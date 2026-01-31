BDDK, Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı ile uyumlu olarak ve 21.01.2026 tarihli Finansal İstikrar Komitesi toplantısında eşgüdüm içerisinde alınan finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik makro ihtiyati kararlar doğrultusunda; finansal kaynakların özellikle alt gelir gruplarını destekleyecek şekilde daha etkin kullanılması amacıyla yeni düzenlemelere gidildiğini bildirdi. Açıklamada, kredi sisteminin etkinliğinin artırılması, finansal tüketicinin korunması ve borçluluğun gelirle uyumlu hale getirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Konut kredilerinde birinci el - ikinci el ayrımı kaldırıldı

Bu kapsamda tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde; kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı açısından birinci el-ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. 2010 yılından sonra yapılan binaların enerji sınıfı için asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar da avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına alındı. Böylece enerji verimliliği yüksek ve görece depreme dayanıklı konutların finansmanında daha erişilebilir koşulların oluşturulması amaçlandı.

Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde ise; belirlenen kredi değer oranlarının azaltılarak uygulanmasına devam edilecek.

Bireysel kredi ve kredi kartlarına 48 ay vade ile yeniden yapılandırma imkanı

Dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartları ile ödemesi 30 günden fazla gecikmiş ihtiyaç kredilerinin, yapılandırma tarihindeki borç bakiyelerinin, kart hamili veya borçlu tarafından 3 ay içinde talep edilmesi hâlinde azami 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilmesine imkan sağlanacak. Düzenlemenin, ödeme güçlüğü yaşayan bireylerin borç yükünü hafifletmeyi hedeflediği belirtildi.

Kredi kartı limitlerine ilişkin düzenleme

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca; kart hamilinin sektördeki toplam kredi kartı limitinin, ilk yıl için aylık ortalama gelirin azami iki katı, ikinci yıldan sonra ise azami dört katı olacak. Yeni kredi kartı çıkarılması veya mevcut kredi kartlarının limitlerinin artırılması işlemlerinde yalnızca aylık veya yıllık ortalama gelir dikkate alınacak ve gelir düzeyinin teyidi bankalarca geliri ispata elverişli belgeler üzerinden yapılacak.

Kart hamillerinin tüm bankalardaki toplam kart limitlerinin 400 bin TL'nin üzerinde olması halinde, son bir yıl içerisindeki en yüksek harcamanın yapıldığı hesap kesim tarihindeki kullanılmayan kart limitleri bankalarca kısmi oranda azaltılacak. Bankalar tarafından, tüm kart hamillerinin kredi kartı limitlerinin 01.01.2027 tarihine kadar gelirleriyle uyumlu hale getirileceği bildirildi.

Kredili mevduat hesaplarına ilişkin düzenleme

Bireysel müşterilere ait kredili mevduat hesabı (KMH) açılışı ile mevcut KMH limitlerinin artışı işlemlerinde KMH limiti; müşterinin bankalarca ispata elverişli belgeler üzerinden tespit edilen aylık ortalama gelirinin azami iki katı olacak. Bankalar ile eğitim kurumları arasında yapılan sözleşmelere istinaden eğitim ödemeleri amacıyla tanınan KMH limitleri bu sınırlamadan muaf tutulacak.

Uluslararası düzenlemelerle uyumlu şekilde, bireysel müşterilere ait KMH limitlerinin kullanılmayan kısımları için bankaların sermaye yeterliliği oranı hesaplamalarındaki sermaye yükümlülükleri artırılacak.