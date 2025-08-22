Otomotiv sektörünün temsilcilerini bir araya getiren toplantıda konuşan Ömer Bolat, “Otomotiv sektörü son 15 yıldır ihracatımızın lideri konumda bulunuyor. Sektör, geçen yıl 37,2 milyar dolarlık ihracata ulaşmıştı. Geçen yılki 37 milyar doların içindeki 16 milyar dolar yan sanayiydi. Ana sanayinin sattığı otoların içindeki Türkiye'deki yan sanayi tedarikçilerin payını da eklediğimizde 24 milyar doları tedarik sanayi, sizlerin eserinizdir. Yani 37'nin 24'ü aşağı yukarı 3'te 2'ye geliyor. Bu yıl 40 milyar doları aşacağız ve inşallah 41'i söylemek nasip olacak. Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz. Bu yılın 7 ayında otomotiv ihracatımız yüzde 14 arttı, bu tempoyu koruyabilirsek ortalama 41'i rahatlıkla bulacağız demek ki” dedi. OSS Derneği Başkanı Ali Özçete ise, “2024 yılı itibarıyla 37,2 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin ihracat şampiyonu olan otomotiv sektörü, genellikle sıfır araç ihracatıyla özdeşleştirilse de, toplam ihracattaki en büyük paydaya sahip olan yedek parça ihracatı, asıl şampiyonun yedek parça sektörü olduğunu açıkça göstermektedir. Bu gerçek, sektörümüzün otomotiv sanayisinin en kritik lokomotif unsurlarından biri olduğunu kanıtlamaktadır” diye konuştu.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), otomotivin geleceğine yönelik çalışmalarıyla sektörü desteklemeye devam ediyor. Gerçekleştirilen programlara yoğun katılım sağlayan OSS Derneği, sektörün sorunlarını ilgili kurum ve kuruluşlara aktararak satış sonrası alanındaki büyümenin sürekliliğini sağlamak için çalışıyor. OSS Derneği’nin başta yönetim kurulu olmak üzere geniş katılımıyla gerçekleştirilen YEDPA Ticaret Merkezi'nde otomotiv sektörünün temsilcilerini bir araya getiren istişare toplantısına, T.C. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakan yardımcıları ve ilgili daire başkanları katılım sağladı.

Otomotivde ana omurga yerli üretim!

Otomotiv satış sonrası sektörünün gündemindeki konuların ele alındığı toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotivde ana omurganın yerli olduğunu ifade ederek, “Türkiye'de otomotiv sektöründe ana omurga yerli derken Türkiye'de üretim yapan Ford Otosan, Toyota, Hyundai Assan, Oyak Renault, Tofaş ve Togg elektrikli aracımızla biz 400 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Siz tedarikçiler, yan sanayi, yedek parçacılar, servisçiler, tamirciler onları da kattığımızda gerçek anlamda oto sanayinde çalışanların sayısı milyonun üzerinde. Türkiye 1971'de otomotiv sanayi yolculuğuna montajla başladı, giderek yerlilik payını artırdı. Bugün 1 milyon 468 bin adetlik 1,5 milyon üretimle dünyanın 13’üncü büyük otomotiv sektörüne sahibiz. Avrupa'da dördüncüyüz şu anda. Avrupa'daki bu Türk malı, Türk otosu, Türk yan sanayi, teknolojinin, kalitenin sembolü haline geldi. Son 20 yılda öylesine bir sanayi ve ekonomide ve imalatta devrim yaptık ki gittiğimiz her yerde Türkiye saygın, itibarlı, ekonomisi güçlü ve üretimi kaliteli, teknolojisi çok yüksek ülke olarak addediliyor. Bunu görmekten de çok büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Bu yıl ihracatta 41 kere maşallah diyeceğiz!

Otomotiv sektörünün son 15 yıldır ihracatta lider konumda olduğunu vurgulayan Ömer Bolat, şöyle devam etti: “Sektör, geçen yıl 37,2 milyar dolarlık ihracata ulaşmıştı. Geçen yılki 37 milyar doların içinde 16 milyar doları yan sanayiydi. Ana sanayinin sattığı otoların içindeki Türkiye'deki yan sanayi tedarikçilerin payını da eklediğimizde 24 milyar doları tedarik sanayi, sizlerin eserinizdir. Yani 37'nin 24'ü aşağı yukarı 3'te 2'ye geliyor. Bu yıl 40 milyar doları aşacağız ve inşallah 41'i söylemek nasip olacak. Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz. Bu yılın 7 ayında otomotiv ihracatımız yüzde 14 arttı, bu tempoyu koruyabilirsek ortalama 41'i rahatlıkla bulacağız demek ki.” Otomotiv sektörünün dünyada büyük bir dönüşüm geçirdiğini anlatan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen yıl dünyada 11,7 milyon elektrikli otomobil satıldığını ve Türkiye'de de elektrikli otomobil satışlarının çok hızlı arttığını dile getirdi. Otomotiv sanayiyle ilgili bir karar alındığında mutlaka dünyada bile ses getiren yankılar yaptığını söyleyen Ömer Bolat, “Çünkü her ülke otomotiv sanayini temel omurga olarak korumak istiyor. Metal, mühendislik, otomotiv sanayileri, çok kritik sanayiler. Biz de burada başardıklarımızı öncelikle korumak ve ikinci aşamada da daha ileri götürmek için canla başla mücadele ediyoruz. Son iki buçuk yılda otomotiv sanayi için dış ticarette de çok önemli kararlar alındı. Haksız rekabete karşı, milli yerli üreticilerimizin koruma kararları alındı. İlave ürün vergileri çıkarıldı” diye konuştu.

Sektörümüz otomotiv sanayisinin en kritik lokomotif unsurlarından biri!

Toplantı hakkında değerlendirme yapan OSS Derneği Başkanı Ali Özçete ise, “Otomotiv yedek parça sektörü çoğu zaman bir tüketim ürünü gibi görülse de, aslında doğrudan can ve mal güvenliğiyle ilişkili kritik bir güvenlik ürünüdür. Bu nedenle sektörümüzün sürdürülebilir gelişimi yalnızca ekonomik açıdan değil, toplumsal güvenlik bakımından da büyük önem taşımaktadır. 2024 yılı itibarıyla 37,2 milyar dolarlık ihracatla Türkiye’nin ihracat şampiyonu olan otomotiv sektörü, genellikle sıfır araç ihracatıyla özdeşleştirilse de toplam ihracattaki en büyük paydaya sahip olan yedek parça ihracatı, asıl şampiyonun yedek parça sektörü olduğunu açıkça göstermektedir. Bu gerçek, sektörümüzün otomotiv sanayisinin en kritik lokomotif unsurlarından biri olduğunu kanıtlamaktadır. Toplantımızda üyelerimizin sorunlarını, beklentilerini ve çözüm önerilerini doğrudan Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcılarımız ve ilgili Daire Başkanlarımıza aktarma imkânı bulduk. Sahte yedek parçaların piyasada yarattığı ciddi tehlikelerden, küresel markaların tedarik zincirlerinde yerli üreticilere daha fazla yer vermesi gerekliliğine; yatırım ortamının öngörülebilirliği ihtiyacından, Mısır gibi ülkelerin teşvik politikaları karşısında alınması gereken önlemlere kadar pek çok başlık detaylı şekilde ele alındı. Sayın Bakanımız ve değerli ekibinin sektörümüzü dikkatle dinlemiş olmaları ve gerekli adımların atılacağı yönünde verdikleri mesaj, bizler için son derece kıymetliydi. OSS Derneği olarak üyelerimizin ortak sesiyle ortaya koyduğumuz bu taleplerin, ülkemizin ekonomik kalkınmasına, ihracat gücüne ve toplumsal güvenliğine katkı sağlayacak somut politikalara dönüşeceğine inanıyoruz” dedi.