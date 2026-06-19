Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından 2 yılda 455 bin konutun inşa edildiğini belirterek, 'Bu milletimizin başarısıdır, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin kudretidir' dedi.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Erciyes Zirvesi-1'de konuşan Bakan Kurum, iklim değişikliğinin etkilerine değindi. Kurum, 'İklim değişirken ilk etkilenen başlıklardan biri sudur. Çünkü kuraklık küresel bir mesele haline gelmiştir. Üstelik bu meselede artık çiftçinin veriminin azalması, şehirlerin içme suyu güvenliğinin zorlanması, sanayinin üretim kapasitesinin etkilenmesi gibi sonuçlar karşımıza çıkıyor. Su zayıfladığında ikinci büyük baskı gıda üzerinde oluşuyor. Çünkü iklim değişikliği toprağın verimini, ekimin zamanını, ürünün desenini ve gıda arzını doğrudan etkiliyor. Haziran ayı içerisindeyiz, hala tarlaların sararmadığını görüyoruz. Üstelik gıda meselesi sadece ekip biçme meselesi değildir, aile bütçesidir. Su ve gıda baskısı arttığında asıl büyük acı başlar; güvenlik. Güvenlik krizi karşımıza çıkar. Çünkü su zayıflarsa üretim zayıflar, üretim zayıflarsa gıda baskısı artar, gıda baskısı artarsa sosyal huzur ve emniyet kökünden etkilenir. Biz bugün burada iklimi konuşurken sadece havayı değil suyu, toprağı, üretimi, şehirleri ve insanlığın ortak güvenliğini burada konuşuyoruz' dedi.

'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kudretidir'

6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından 2 yılda 455 bin konutun tamamlandığını kaydeden Bakan Kurum, bunun kolay bir iş olmadığını dile getirerek, 'Küresel iklim meselesine dair finansmana erişemeyen ülkelerden dönüşüm beklemek mümkün değil, çünkü ihtiyaçları var. Teknolojiye ulaşamayan toplumlara aynı yükü yüklemek hakkaniyetli değil. Eğer biz paranın yönünü doğaya çevirmezsek dünyanın yönü asla değişmez. Biz de inşallah tüm gücümüzle cumhurbaşkanımızın liderliğinde 25 yıl yaptığımız gibi afette, depremde, selde, yangında, milletimizin zor gününde nasıl yanında olduysak, olmaya devam edeceğiz. Biz uygulama, aksiyon adamlarıyız. Bu mesele yalnızca küresel masalarda konuşulan mesele değil. Şehirlerimize de bizzat uyguluyoruz. 6 Şubat'ta çok büyük bir felaket yaşadık, sabah 04.17'de büyük bir acıyla tüm Türkiye uyandı. 11 ilimizi etkileyen, 50 bini aşkın canımızı kaybettiğimiz bir deprem. Çok üzüldük ama 86 milyon tek yürek olduk. Hep birlikte 11 ilimizin yardımına koştuk. Kayseri kendi acısını unuttu Hatay'a, Kahramanmaraş'a, Adıyaman'a, Malatya'ya, Gaziantep'e yardıma koştu. Depremden sonra nasıl sahada hızlı ve sonuç odaklı bir inşa seferberliği yürütüp, dile kolay 2 yılda 455 bin konutu bitireceksiniz. Kolay iş değil. Bu milletimizin başarısıdır, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin kudretidir' ifadelerini kullandı.

'İzmit Körfezi'nde dünyanın en büyük projelerinden birini yapıyoruz'

İzmit Körfezi'nden 2.4 milyon metreküp çamur çıkardıklarını kaydeden Kurum, 'İzmit Körfezi'nde dünyanın en büyük çevre projelerinden birini yapıyoruz. Toplamda 2.4 milyon metreküp dip çamurunu çıkardık. 240 bin kamyon hafriyatı aldık ve bertaraf ediyoruz. Hiçbir zaman sözde vaatlerle milletimizin karşısına çıkmadık. Eser ürettik, iş yaptık, hizmet götürdük. O yüzden milletimiz de bize 25 yıldır destek oluyor. Kocaeli'nde de bu bakışla çok önemli bir iş yaptık' diye konuştu.