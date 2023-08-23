'Şehir Buluşmaları' Programları çerçevesinde Kırşehir'e gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valiliği ziyaret etti. Ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Korona virüs Avrupa'da artış gösteriyor. Bizde vaka görüldü mü? Bir önceki pandemi döneminde dönemine göre görülmedi. Özellikle son günlerde yurt dışında görüldüğüne dair çok yoğun bilgiler var. Türkiye'mizde bu ve benzeri bir varyant görülmedi. Bu görülen varyantlar sakın ha bizi endişelendirmesin bizim kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil" dedi.



"Kızamıkta İstanbul birinci, Ankara ikinci sırada"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kızamık vakalarının artış göstermesine ilişkin yaptığı değerlendirmede de, "Kızamıkla ilgili yine dünyanın birçok ülkesinde özellikle göçlerin etkisinde etkisiyle son dönemde kızamık vakalarının arttığını biliyoruz. Kızamığın etkili olduğunu bilmekteyiz. Kızamıktan korunmanın en etkili yolu bildiğimiz gibi aşı. Bununla ilgili herhangi bir tereddüdümüz yoktur. Aşıyla ilgili de Bilim Kurulumuzun güncellediği şekliyle bütün vatandaşlarımızın ve evlatlarımızın dokuzuncu ayda ve dördüncü yaşında olmak üzere aşılarını özellikle ihmal etmemeleri son derece önemli. Çünkü ciddi anlamda koruduğunu biliyoruz. Bizde kızamık vakaları özellikle iki üç ay öncesine göre Giderek azaldı. Daha bir kontrol altında ve ağırlıklı görülen ilimiz ise yüzde seksene yakın İstanbul. Sonra ikinci elimiz Ankara. Şu anda Gaziantep dördüncü sırada Kocaeli ve Diyarbakır şeklinde" diye konuştu.



"Sağlıkta şiddetin önüne geçilecek"

Sağlıkta yaşanan şiddet olaylarının önüne geçmek için komplike çalışmalar yapıldığını anlatan Bakan Koca, "Sağlıkta şiddetle ilgili bir şiddet eylem planımızdan bahsetmiştim. Daha önce şiddet eylem planımızın esaslarından bir tanesi özellikle güvenlik tedbirleri anlamında hastanelerimizde sağlık kuruluşlarımızda İçişleri Bakanlığımızla birlikte çalışıyoruz. Hem emniyet mensuplarının hem güvenlik elemanı sayılarının artışını planlıyoruz. Bununla birlikte bir beyaz kodumuz var biliyorsunuz. Beyaz kodla birlikte hukuki bir süreç başlıyor. Dolayısıyla eylem potansiyeli olma durumunda öncü bir uyarı sistemiyle daha güvenlikli sağlık hizmetini verebilme imkanı. İkincisi özellikle sağlık çalışanlarımızın ve hekimlerimizin her geçen gün yüklerinin arttığını biliyoruz. Dolayısıyla çalışma ortamını da Bu anlamda daha düzenleyen hasta yükünü azaltan yaklaşımlar içinde olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.