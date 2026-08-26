Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yeni anayasal düzenlemeye göre 145 milletvekilinden oluşan Kurultay'ın ilk oturumunun 28 Ağustos'ta yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kazakistan'da siyasi gündemin önemli başlıklarından biri olan Kurultay'ın ilk oturumunun tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 'Kazakistan Cumhuriyeti Birinci Çağrı Kurultayı'nın Birinci Oturumunun Toplanması Hakkında' başlıklı kararnameye imza attı. Kararnameye göre ilk oturum, 28 Ağustos 2026'da saat 11.00'de Astana'da gerçekleşecek.

Kurultay'ın görevleri belli oldu

Yeni anayasal düzenlemeye göre 145 milletvekilinden oluşan Kurultay'ın temel görevi, anayasal yasalar ile vatandaş hakları, vergi, bütçe, eğitim, sağlık, ekoloji ve güvenlik gibi kritik alanlarda yasa çıkarmak olarak belirlendi. Bunun yanı sıra Kurultay, Hükümet ve Yüksek Denetim Kurulu'nun raporlarını dinleyecek, başbakan adayını onaylayacak ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın atanmasını kabul edecek.

Kazakistan'da halk oylamasıyla tek meclisli Kurultay'a geçiş yapılmıştı

Kazakistan'da 15 Mart'ta halk oylamasıyla kabul edilen yeni Anayasa ile 1995'ten beri görev yapan iki meclisli yapı (Majilis ve Senato) yerini tek meclisli Kurultay'a bırakmıştı. Yeni Anayasa kapsamında Kurultay, eski parlamentonun yasal halefi olarak tanınmıştı. Ülkede 23 Ağustos'ta gerçekleştirilen Kurultay seçimlerinde ise yüzde 5 barajını aşan 5 parti parlamentoya girmeye hak kazanmıştı. Merkez Seçim Komisyonu'nun kesin sonuçlarına göre Adilet Partisi 110, Auıl Partisi 10, Respublika Partisi 9, Ak Jol Partisi 8 ve Kazakistan Sosyal Demokratlar Partisi 8 milletvekili çıkarmıştı. Halk Partisi ve Baytaq ise barajı aşamayarak parlamentoda temsil hakkı kazanamamıştı. Milletvekilleri, beş yıllık dönem için orantılı temsil esasıyla seçilmişti.