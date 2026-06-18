Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Fransa'daki 1 milyar doları aşan Türk yatırımları ve burada yaşayan 800 binden fazla vatandaşımız ve Türk kökenli kişi, ülkelerimiz arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel bağları daha da zenginleştirmektedir. Yatırım, üretim ve halklar arası bağlardaki bu karşılıklı derinlik, Türkiye-Fransa ilişkilerine yüksek teknoloji iş birliğinde yeni bir sayfa açmak için sağlam bir temel oluşturmaktadır. Bu nedenle, Türkiye'nin yeni nesil teknoloji yatırımlarını çekmeye yönelik stratejik aracı olan HIT-30 için yurt dışında düzenlediğimiz ilk uluslararası resepsiyonun burada, Paris'te gerçekleştirilmesi bir tesadüf değildir' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fransa'nın başkenti Paris'teki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinde düzenlenen ilk HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Resepsiyonuna katıldı. Buradaki konuşmasında 'Amacımız, Türkiye'yi önde gelen bir küresel yüksek teknoloji merkezi haline getirmektir. Bu bağlamda, tüm Fransız yatırımcıları, büyüme, inovasyon ve küresel başarılarının bir sonraki aşaması için stratejik bir ortak olarak Türkiye'yi tercih etmeye davet ediyoruz' vurgusu yaptı.

Yeni Yapay Zekâ Eylem Planına da değinen Kacır, plan doğrultusunda ağırlıklı olarak özel sektör kaynaklarından en az 10 milyar dolarlık yatırımı harekete geçireceklerini ve 10 bin ileri düzey yapay zekâ uzmanı ve 100 bin yapay zekâ uygulama profesyoneli yetiştireceklerini kaydetti.

Bakan Kacır konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Bugün yalnızca diplomatik öneme değil, aynı zamanda tarihî bir hafızaya da sahip bir mekânda bir araya geldik. Eşsiz atmosferi ve Türkiye'nin Paris'teki varlığında uzun yıllardır üstlendiği rolüyle bu seçkin Büyükelçilik, Türkiye-Fransa ilişkilerinin derinliğini, sürekliliğini ve zarafetini yansıtmaktadır. Sanayi yatırımları, uzun zamandır Türkiye-Fransa ekonomik iş birliğinin merkezinde yer almaktadır. Bu ortak tarihin ilk dönüm noktalarından biri, 1910 yılında Darıca'da Türkiye'nin ilk çimento fabrikalarından birinin kurulmasıydı. Yıllar içinde ticaret ve yatırım iş birliğimiz sürekli olarak güçlenmiş ve çeşitlenmiştir. Bugün, bin 700 Fransız sermayeli şirket, sanayi ve ulaştırmadan finans ve sağlık hizmetlerine kadar çok çeşitli sektörlerde Türkiye'de faaliyet göstermektedir. Bu şirketlerin varlığı, ekonomimize değerli bir katkı sağlıyor ve Fransız yatırımcıların Türkiye'nin potansiyeline duydukları güveni ortaya koyuyor. Fransız menşeli doğrudan yabancı yatırımların 8,8 milyar dolara ulaşmış olması, ortaklığımızın derinliğini ve ülkelerimiz arasındaki karşılıklı güveni açıkça yansıtan bir başka örnektir.'

'Yatırım ortaklığı tek yönlü bir süreç değildir' diyen Bakan Kacır, Fransa'daki 1 milyar doları aşan Türk yatırımları ve burada yaşayan 800 binden fazla vatandaşımız ve Türk kökenli kişi, ülkelerimiz arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel bağları daha da zenginleştirmektedir. Yatırım, üretim ve halklar arası bağlardaki bu karşılıklı derinlik, Türkiye-Fransa ilişkilerine yüksek teknoloji iş birliğinde yeni bir sayfa açmak için sağlam bir temel oluşturmaktadır. Bu nedenle, Türkiye'nin yeni nesil teknoloji yatırımlarını çekmeye yönelik stratejik aracı olan HIT-30 için yurt dışında düzenlediğimiz ilk uluslararası resepsiyonun burada, Paris'te gerçekleştirilmesi bir tesadüf değildir' ifadelerini kullandı.

Güvenilir ortaklara ihtiyaç

Bakan Kacır, küresel ekonomik düzenin birçok cephede sınandığı bir dönemden geçildiğini kaydederek, 'Jeopolitik gerilimler, tedarik zincirindeki aksaklıklar, enerji güvenliği endişeleri ve kritik teknolojiler için hızlanan yarış, ülkelerin ekonomik gücü tanımlama biçimini değiştiriyor. Bu yeni çağda rekabet gücü, güçlü üretim kapasitesini dijital teknolojiler, nitelikli insan sermayesi, inovasyon ve sürdürülebilir üretim uygulamalarını bir araya getirebilenlere ait olacaktır. Ülkelerin, somut, sonuç odaklı ve uzun vadeli bir iş birliği kurabilecekleri güvenilir ortaklara ihtiyacı vardır' diye konuştu.

Bakan Kacır, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

'Aranızdan birçoğu Türkiye'yi iyi tanıyor ve son yıllarda ülkemizin geçirdiği ekonomik ve endüstriyel dönüşümü yakından takip ediyor. Son 20 yıldır, Türkiye'nin üretim kapasitesini artırmayı, inovasyon ekosistemini güçlendirmeyi ve ekonomimizi küresel değer zincirinde daha üst sıralara taşımayı amaçlayan kapsamlı bir sanayi ve teknoloji gündemi izledik. Bu vizyon ve attığımız tutarlı adımlar sayesinde, Türk şirketleri bugün birçok sektörde Avrupa değer zincirlerinde stratejik roller üstlenmektedir. Çin'den Orta Avrupa'ya uzanan geniş koridorda Türkiye, endüstriyel üretiminin çeşitliliği ve ihracatının küresel erişimiyle öne çıkmaktadır. Bu güç, giderek daha da sağlamlaşan bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi tarafından desteklenmektedir.'

'Yüksek teknoloji projeleri için tarihimizin en büyük teşvik programı olan HIT-30'u başlattık'

Bin 700'den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezi, endüstriyel rekabet gücünü güçlendiren çözümler geliştirdiğini bildirerek, '114 teknoparkta, yaklaşık 13 bin firma yarının teknolojileri üzerinde çalışmaktadır. 800'e yakın uluslararası şirket, Türkiye'de Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedir. Bu güçlü üretim ve inovasyon tabanı, ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve üretilmesinde önemli başarılara yol açmıştır. Bu bakış açısıyla, yüksek katma değerli üretimi, ikiz dönüşümü ve küresel değer zincirlerine daha güçlü entegrasyonu hızlandırmak için destek araçlarımızı sürekli güncelliyor ve yeni programlar başlatıyoruz. Geçen yıl uygulamaya koyduğumuz yeni teşvik sistemimiz, yüksek teknolojiye yönelik yatırımlara ayrıcalıklı finansman imkânı sunmaktadır. Teknolojik ve stratejik yatırımlar için tercihli kredi politikası oluşturduk. Büyük ölçekli yüksek teknoloji yatırımlarının, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunu hızlandırmak için hayati önem taşıdığının bilincindeyiz. Bu yatırımlar sadece sermaye getirmekle kalmaz, aynı zamanda ileri düzeyde teknik bilgi, nitelikli istihdam, yerel tedarikçilerin gelişimi, ihracat kapasitesi ve küresel değer zincirlerine daha güçlü entegrasyon da sağlar. Bu nedenle, yüksek teknoloji projeleri için tarihimizin en büyük teşvik programı olan HIT-30'u başlattık. Bu program kapsamında, yarı iletkenlerden mobiliteye, ileri imalattan iletişim ve uzaya, sağlık teknolojilerinden dijital teknolojilere ve yeşil enerjiye kadar uzanan farklı öncelikli sektörlere odaklanıyoruz. Bu öncelikli alanlar, Türkiye'nin teknolojik kapasitesini güçlendirme, yüksek katma değerli üretimi artırma ve sanayimizi küresel değer zincirlerinde daha rekabetçi bir konuma taşıma vizyonumuzu ortaya koyan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizle tam olarak uyumludur. Program kapsamında seçilecek yatırımlarda aradığımız özellikler şunlardır: Yeni gelişen teknolojilere net bir odaklanma, küresel rekabet gücünü sağlayabilecek ekonomik ölçek, yeterli teknik kapasite ve finansal güç, Türkiye'nin teknolojik ilerlemesine somut bir katkı. Program kapsamında uygun görülen yatırımlar için, proje bazlı yatırım teşvikleri, pazar geliştirme desteği ve cazip finansman fırsatlarını içeren kapsamlı bir teşvik paketi sunuyoruz' dedi.

'Bugüne kadar, HIT-30 kapsamında 10 farklı başlık altında çağrılar başlattık' diyen Bakan Kacır, 'Şimdiye kadar çok sayıda yatırımı ülkemize kazandırdık. Bu çağrılar, Fransız ortaklarımız başta olmak üzere uluslararası yatırımcıların, Türkiye'nin yeni nesil yüksek teknoloji yatırımlarına ortak olmaları için açık bir fırsattır. Yenilikçi teknolojiler, tüm sektörlerde iş modellerini yeniden tanımlamaktadır. Dijital dönüşüm, endüstriyel rekabet gücünü yeniden şekillendiren başlıca güçlerden biri haline gelmiştir. Aynı zamanda, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel çabalar ivme kazandıkça iklim eylemi ile sanayi politikaları arasındaki bağ her zamankinden daha da güçleniyor. 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz ve Avrupa Yeşil Anlaşması doğrultusunda, imalat sanayimizin tüm sektörlerinde çevreye duyarlı, kaynak verimli ve sürdürülebilirliği merkeze alan bir üretim yaklaşımını benimsiyoruz. İkiz dönüşümü, sektörümüzün küresel rekabet gücünü artırmak için bir fırsat penceresi haline getirmeye kararlıyız. İşletmelerimizin dönüşümünü hızlandırmak ve finansmanı doğru yönlendirmek için somut mekanizmalara ihtiyaç duyulduğunu biliyoruz. Bu nedenle, şirketlerin üretim süreçlerini modernize etmelerini, kaynak verimliliğini artırmalarını ve ileri teknolojileri benimsemelerini desteklemek amacıyla Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm Programlarımızı hayata geçirdik. Dünya Bankası ile kurduğumuz ortaklık, sanayi şirketlerimizi, KOBİ'lerimizi ve yeşil teknoloji girişimlerini desteklemek üzere şimdiden 1 milyar ABD dolarından fazla finansman sağlamıştır. EBRD ile oluşturulan stratejik çerçeve, yeşil dönüşüm yatırımlarına ayrılacak 5 milyar avroya kadar ek uluslararası finansman için zemin hazırlıyor' şeklinde konuştu.

Türkiye'nin büyük, genç ve dinamik iç pazarı

Türkiye'nin yüksek teknoloji odaklı üretim ve ihracatta öncü rol üstlenme kararlılığını sürdürdüğünü kaydeden Bakan Kacır, 'Bu yeni döneme, belirgin yapısal avantajlarla giriyoruz. 85 milyondan fazla nüfusu ile Türkiye, geniş, genç ve dinamik bir iç pazar sunmaktadır. Gümrük Birliği ve kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşmaları ağı, Türkiye'deki yatırımcıların önemli bir satın alma gücüne sahip 1 milyardan fazla tüketiciye erişim imkânı bulmasını sağlamaktadır. Türkiye'nin AB üyelik perspektifi ve Avrupa değer zincirlerine derin entegrasyonu, Avrupa için stratejik bir üretim, teknoloji ve yatırım ortağı olarak rolümüzü daha da güçlendirmektedir. Modern karayolu ağımız, lojistik darboğazlarını önemli ölçüde azaltmakta ve teslimat sürelerini kısaltmaktadır. İstanbul Havalimanı, şu anda Avrupa'nın en büyük aktarma merkezi konumunda olup, dünya çapında 200'den fazla destinasyona direkt uçuşlar sunmaktadır. Türk ekonomisi, bölgenin en hızlı büyüyen ekonomilerinden biridir. Kişi başına GSYİH, 2002'de 3 bin 600 dolardan geçen yıl 18 bin doların üzerine çıktı. Türkiye'nin en değerli varlığının insan sermayesi olduğunu her zaman dile getiriyoruz. Nüfusumuz, gelişmiş ülkelerin çoğundan 10 ila 15 yaş daha gençtir. Türk şirketlerinin dijital ekonominin faydalarından tam olarak yararlanabilmesi için dijital altyapıya yatırım yapmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı'nı açıkladıklarını hatırlatan Bakan Kacır, 'Bu plan, yapay zekâ altyapımızı güçlendirmek, veri ve bilgi işlem kapasitemizi genişletmek, insan sermayemizi geliştirmek ve ekonominin genelinde yapay zekanın benimsenmesini hızlandırmak için somut bir yol haritası ortaya koymaktadır. Bu plan doğrultusunda, veri merkezleri, bulut altyapısı ve yapay zekâ kapasiteleri için başta özel sektör kaynakları olmak üzere en az 10 milyar dolarlık kaynak seferber edeceğiz. 10 bin ileri düzey yapay zekâ uzmanı ve 100 bin yapay zekâ uygulama uzmanı yetiştirerek, dijital dönüşümün bir sonraki aşaması için gerekli insan sermayesini oluşturacağız. 2030 yılına kadar Türkiye'nin kurulu veri merkezi kapasitesini en az 1 gigawatt'a çıkarmayı hedefliyoruz. Yatırımcılar için kullanıma hazır enerji ve altyapıya sahip Yapay Zeka Büyüme Bölgeleri kuracak, aynı zamanda KOBİ'lere ve araştırmacılara hızlı prototip oluşturma imkânları sunacağız' dedi.

Fransız yatırımcılara çağrıda bulunan Kacır, 'Ayrıca, kamu yatırım programlarımızın en az yüzde 2'sini yapay zekâ projelerine ayıracağız. Tüm bu adımlarla amacımız, Türkiye'yi önde gelen bir küresel yüksek teknoloji merkezi haline getirmektir. Bu bağlamda, tüm Fransız yatırımcıları, büyüme, inovasyon ve küresel başarılarının bir sonraki aşaması için stratejik bir ortak olarak Türkiye'yi tercih etmeye davet ediyoruz. Yatırım politikasının geliştirilmesi ve uygulanmasından, teşvik mekanizmalarından ve sanayi ekosistemimizin stratejik yönlendirilmesinden sorumlu devlet kurumu olarak Bakanlığımız, uluslararası yatırımcılar için verimli ve eşit bir yatırım ortamı oluşturulmasında öncü bir rol oynamaktadır. Fransız yatırımcıların Türkiye'deki tüm yatırım yolculukları boyunca onlara eşlik etmeye hazırız. Fransız yatırımcıların, sanayi şirketlerinin ve teknoloji firmalarının Türkiye'de en üst düzeyde ilgi, destek ve kolaylık görmeye devam edeceğini bir kez daha vurgulamak isterim' ifadelerini kullandı.