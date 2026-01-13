CHP’li Belediyelere SGK Borcu Eleştirisi

ANKARA – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP’li milletvekillerinin Meclis’te gerçekleştirdiği emekli aylığı nöbetini “şov ve popülizm” olarak nitelendirdi. Bakan Işıkhan, SGK’ya en fazla borcu olan kurumların CHP’li belediyeler olduğunu belirterek, “Emekliler için nöbet tutuyorlar ama emekli maaşlarını ödeyen SGK’ya borçlarını ödemiyorlar” ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda (SGK) düzenlenen ve Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla hayata geçirilen EDU-CARE II Projesi Kapanış Konferansı’nda yaptığı konuşmada, CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

“İşçinin, Emeklinin Hakkını Kendi Belediyeleri Vermiyor”

CHP’li belediyelerin işçilerin alın terinin karşılığını ödemediğini savunan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar işçi der, emekçi der; ama kendi belediyeleri işçilerimizin hakkını ödemez. Emekli derler, Meclis’te sözüm ona emekliler için nöbet tutarlar; ama SGK borçlarını ödemezler. Mecliste nöbet tutacağınıza önce SGK borçlarını ödemeyen belediye başkanlarınızdan hesap sorun.”

“Yerel Seçim Vaatlerinin Hesabını Versinler”

Bakan Işıkhan, CHP’nin emeklilere yönelik yerel seçim vaatlerini de hatırlatarak, “Şov için nöbet tutacaklarına, verdikleri sözlerin nöbetini tutsunlar. Aziz milletimize hesap versinler” dedi.

AK Parti iktidarı döneminde SGK’nın güçlendirildiğini vurgulayan Işıkhan, “2002’den bugüne SGK’yı batma noktasından aldık, bugünlere getirdik. Emeklilerimizin refahını artırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Emeklilerimizi Siyasi Malzeme Yapmadık”

Emeklilere de seslenen Bakan Işıkhan, Türkiye’nin dünyada sözü dinlenen güçlü bir ülke konumunda olduğunu belirterek, “Refah artışı lafla değil, icraatla olur. Emeklilerimizi hiçbir zaman siyasi malzeme yapmadık, yapmayacağız” dedi.

EDU-CARE II Projesi: Kadın İstihdamına Destek

Konuşmasında EDU-CARE II Projesine de değinen Işıkhan, projenin çalışan anneler için önemli bir istihdam stratejisi olduğunu söyledi. Projenin yalnızca mali destek değil, aynı zamanda kayıtlı kadın istihdamını artırmaya yönelik güçlü bir sosyal politika aracı olduğunu vurguladı.

Bakan Işıkhan, projeden elde edilen kazanımların 12. Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program hedefleriyle uyumlu şekilde geleceğe taşınacağını ifade etti.