AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 'Türkiye, Kerkük petrollerinde üretim ve geliştirme faaliyeti sürdüren uluslararası bir şirketin yüzde 15 hissesini aldı, ortak oldu. Tabii bu birilerini rahatsız ediyor' dedi.

Ankara Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde Ankara'nın bölge turizmini canlandırmak ve Türk dünyası ile olan köklü kültürel bağlarını daha da güçlendirmek amacıyla 'Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara Teknik Destek Sözleşmeleri' imza töreni düzenlendi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'nun yanı sıra Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalan ve çok sayıda yetkili katıldı. Programda konuşan Zorlu, imza töreninin önemine atıfta bulunarak, bu yıl Ankara'nın Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edilmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

'Türk dünyasında karşılıklı pasaportsuz dolaşım konusunda çalışmalarımız devam ediyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nin Ankara'da gerçekleştirileceğini hatırlatan Zorlu, 'Cumhuriyet Bayramı'nda Türk devletlerinin devlet başkanları Ankara'mızda olacak. Önemli kararlara, güzel sürprizlere hazırlanıyoruz. Bunlardan bir tanesi ortak bir müze kart uygulamasıdır. Ben hangi Türk devletine gitsem özellikle genç arkadaşlarımızdan bu ricayı, isteği alıyordum. Çünkü müzelerimizi gerçekten bu rahatlıkla dolaşabilmemiz çok kıymetli. Bu kart uygulaması da hem mali açıdan hem de kolaylık bakımından büyük bir avantaj sağlayacak. Bunun yanı sıra pasaportsuz dolaşım konusunda da çalışmalarımız devam ediyor' diye konuştu.

'Türkiye'nin Kerkük petrollerine sağladığı ortaklıktan yine birileri rahatsız oldular'

Zorlu, 30'un üzerinde başlıkta iş birliği faaliyetlerinin devam ettiğine dikkati çekerek, 'Bugün Hazar'dan Kafkaslar'a, oradan Basra Körfezi'ne kadar uzanan çok geniş bir hatta ulaştırma, enerji ve lojistik anlamında yeniden bir oluşum meydana geliyor. Bunun merkezinde şüphesiz büyük Türk dünyası ailemiz var. Geçtiğimiz hafta Irak Başbakanı Zeydi, sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak Türkiye'deydi. Çok önemli anlaşmalar imzalandı. Tabii bu birilerini rahatsız ediyor. Ne imzalandı? Türkiye, Kerkük petrollerinde üretim ve geliştirme faaliyeti sürdüren uluslararası bir şirketin yüzde 15 hissesini aldı, ortak oldu. Dolayısıyla üç milyar varile yakın ham petrolün çıkarılacağı öngörülen bu sahada Türkiye yüzde 15 ortak oldu. Yine bu kapsamda Kalkınma Yolu Projesi'yle birlikte Ovaköy Sınır Kapısı'nın odağında yer aldığı o hattın inşası da bir anlaşmayla kayıt altına alındı. Şimdi inşallah petrol başta olmak üzere ticaretin de merkezi Türkiye üzerinden Basra'ya doğru uzanan o hatta demiryolu ve ulaştırma ağlarıyla örülecek. Ben bu sistemi asla bahsettiğim Türk dünyasının o geniş ulaştırma lojistik hattından ayrı görmüyorum. Ama birileri kısır siyasi çekişmeler uğruna bunları gölgelemeye, vatandaşlarımızı yanlış yönlendirmeye devam ediyorlar' dedi.

'Dokuz proje desteklenmeye hak kazanmış ve 5 milyon lira tutarında destek sağlanmıştır'

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Duhan Kalkan ise, Ankara'nın 2026 Turizm Başkenti ilan edilmesinin sadece bir unvan değil, ortak tarih, kültür ve geleceğe yönelik iş birliği vizyonunun güçlü bir yansıması olduğunu söyledi. Ankara Kalkınma Ajansı olarak bu vizyonu somut projelerle desteklemek amacıyla teknik destek programının hayata geçirildiğini belirten Kalkan, 'Programımızın temel amacı Ankara'yla Türk dünyası arasındaki kültürel, sosyal, akademik ve ekonomik etkileşimi güçlendirmek, kurumlarımızın kapasitesini artırmak ve turizm ile kültürel diplomasi alanlarında sürdürülebilir işbirlikleri oluşturmaktır. Bu kapsamda ilan ettiğimiz programın ilk başvuru dönemine 16 başvuru yapılmış, değerlendirme süresi sonucunda ilk uygulama döneminde dokuz proje desteklenmeye hak kazanmış ve 5 milyon lira tutarında destek sağlanmıştır' şeklinde konuştu.

Kalkan, programın 4 dönemden oluştuğunu ve yılsonuna kadar 30'un üzerinde projeyi destekleyerek, Ankara ile Türk dünyası arasındaki iş birliğini çok daha geniş bir zemine taşımayı hedeflediklerini aktardı.