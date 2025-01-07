Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artışla 14 bin 469 liraya yükselttiklerini açıkladı.

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, “Yılbaşında; kanuni ve diğer düzenlemelerde yer aldığı şekilde; asgari ücrette, kamu personelinin ve emeklilerin aylıklarında artışlar gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için; yüzde 15,75, Emekli Sandığı, Memur emeklileri için yüzde 11,54 oranlarında artışlar gerçekleşti” ifadelerine yer verdi.



“Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu rakamı artırmak için yasal düzenleme yapmak gerekiyor”

“Geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu rakamı artırmak için yasal düzenleme yapmak gerekiyor” diyen Bakan Işıkhan, “Bu kapsamda, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı olan 12 bin 500 lirayı; 6 aylık TÜFE oranında; yani; yüzde 15,75 artış gerçekleştirme kararını açıklıyoruz. Işıkhan, “Bu artışla en düşük emekli aylığı 14,469 liraya yükselmiş oluyor. Emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Emeklilerin her zaman yanında olduklarını ve aylıklarında önemli iyileştirmeler yaparak enflasyonun üzerinde artışlar sağladıklarını söyleyen Bakan Işıkhan, “2023 yılında enflasyon yüzde 64,8 artarken en düşük emekli aylığı yüzde 114,3 arttı. 2024 yılında enflasyon yüzde 44,4 artarken en düşük emekli aylığı yüzde 66,7 arttı. Bu yılın ilk altı aylık dönemi için en düşük emekli aylığını, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarındaki artışla uyumlu olarak yüzde 15.75 artırıyoruz” şeklinde konuştu.



“Enflasyonla mücadelede kararlılıkla yürüttüğümüz politikaların meyvelerini toplamaya başladığımız bir döneme girmiş bulunuyoruz”

Işıkhan, enflasyonla mücadelede kararlılıkla yürütülen politikaların meyvelerini toplamaya başladıklarını kaydederek, “Hamdolsun ki, hedeflediğimiz noktalara birer birer ulaşıyoruz. Enflasyonda gözle görülür bir düşüş başlamış durumda ve bu düşüş, ekonomimizin tüm kesimlerine refah artışı olarak yansıyacaktır. İzlediğimiz disiplinli mali politikalar ve kararlı duruşumuz, Türkiye’yi daha güçlü ve daha istikrarlı bir ekonomik zemine oturtmuştur. Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla birlikte; piyasada bir rahatlama, fiyat istikrarında bir denge ve vatandaşlarımızın cebinde doğrudan bir iyileşme sağlanmaktadır. Böylece aylıklara yapılan artışlar daha anlamlı hale gelmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Temel hedefin enflasyonda kalıcı düşüş sağlayarak emeklilerin ve emekçilerin refahını kalıcı hale getirmek olduğuna vurgu yapan Işıkhan, “Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, inşallah; elde edilen kazançları milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.