Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin tek zam sinyali veren Bakan Işıkhan, asgari ücretin yılda sadece bir kez olacak şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

“İkinci zamma gerek olmayacak”

Asgari ücret toplantılarının aralık ayı içerisinde başlayacağına söyleyen Işıkhan, "31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü" ifadelerini kullandı.