Adalet Bakanı Akın Gürlek AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne ilişkin, 'AK Parti, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade ve vizyon doğrultusunda eser, hizmet, yatırım ve reform siyasetiyle enerjiden ulaşıma, sağlıktan eğitime, tarımdan spora, sanayiden teknolojiye kadar her alanda büyük kalkınma hamleleri gerçekleştirdi' dedi.

AK Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de başlayan siyasi yolculuğunda çeyrek asrı geride bırakmanın gururunu yaşıyor. 'Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır' sloganıyla 25. kuruluş yıl dönümünü Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen '25. Yıl Özel Mitingi' ile kutlanacak. Bu özel gün dolayısıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarından günümüze uzanan değişimini yapay zeka teknolojisiyle yansıtan özel bir video paylaştı.

Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlik döneminden bugüne uzanan görüntüleri bir araya getirildi. Yapay zeka teknolojisinden yararlanılarak hazırlanan çalışma, Erdoğan'ın yıllara yayılan siyasi mücadelesini ve liderlik yolculuğunu görsel bir anlatımla ortaya koydu.

'AK Parti, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade ve vizyon doğrultusunda her alanda büyük kalkınma hamleleri gerçekleştirdi'

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, insanı merkeze alan siyaset anlayışıyla toplumun bütün kesimlerini kucaklayarak Türk siyasetinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. AK Parti, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade ve vizyon doğrultusunda eser, hizmet, yatırım ve reform siyasetiyle enerjiden ulaşıma, sağlıktan eğitime, tarımdan spora, sanayiden teknolojiye kadar her alanda büyük kalkınma hamleleri gerçekleştirdi' ifadelerini kullandı.

'Milli iradeyi hedef alan her türlü saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tavizsiz bir duruş sergiledi'

AK Parti'nin anayasal ve demokratik reformlara öncülük ederek demokratik hukuk devletini güçlendirdiğine vurgu yapan Gürlek, 'Milli iradeyi hedef alan her türlü saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tavizsiz bir duruş sergiledi. AK Parti, bugün, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda toplumsal dayanışmamızı güçlendiren; herkesin huzur, güven ve refah içinde yaşadığı bir Türkiye için siyaset üretmeye devam ediyor' diye konuştu.

'Geleceğin Türkiye'si inşa ediliyor'

Gürlek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de başlayan bu kutlu yürüyüş, çeyrek asırlık tecrübesini ilk günkü heyecan ve inançla birleştirerek geçmişin birikiminden güç aldığını ifade etti.

Geleceğin Türkiye'sinin inşa edildiğine değinen Gürlek, 'Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha demokratik, daha adil ve daha müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz' açıklamasında bulundu.