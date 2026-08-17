Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleştirilen devir teslim törenine katıldı.
Milli Savunma Bakanı Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleştirilen devir teslim törenine katıldı. 2026 Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, görevi Orgeneral Rafet Dalkıran'a devretti. Törende Bakan Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de katıldı.