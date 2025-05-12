Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar başlıklar şöyle:

"(PKK'nın feshi) Bu kararın samimi şekilde uygulanması halinde geleceğimiz için herkes için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum"

"Suriye'nin 5'te 1'inin YPG işgalinde olması da yine büyük bir tehdit. Bu konuda ne yapabiliriz bunu da konuşma imkanımız oldu"

"Gazze önemli bir gündem maddesi, İnsanlık krizinin sona ermesi için neler yapabiliriz bunu değerlendirdik"

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’te yaptığı tarihi çağrının ardından başlayan süreçte terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, PKK’ya silah bırakma çağrısında bulunmuştu.

5-7 Mayıs tarihlerinde kongrenin toplandığını açıklayan terör örgütü PKK’dan beklenen açıklama bugün geldi. Terör örgütü PKK, fesih kararı ile birlikte silah bıraktığını duyurdu.