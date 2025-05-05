Turizmin sadece kıyı bölgelerine sıkışmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Ersoy, “Temel amacımız, turizmi 81 ile ve yılın 12 ayına yaymak; ürün çeşitliliğini artırarak Türkiye’yi dört mevsim deneyimlenebilen, küresel ölçekte cazibe merkezi haline getirmektir” dedi.

2024 rekorlarla tamamlandı

Konuşmasında 2024 yılı turizm verilerini paylaşan Ersoy, Türkiye’nin hem ziyaretçi sayısında hem de turizm gelirlerinde önemli bir başarıya ulaştığını belirtti. “2024 yılını, hedeflerimizin de üzerinde, 62,3 milyon ziyaretçi ve 61,1 milyar dolar gelirle kapattık. 2017-2024 arasında turist sayısında yüzde 64, gelirde ise yüzde 95,5’lik artış yakaladık” diyen Ersoy, sadece sayısal artışı değil, turist profilinin niteliğini de ön planda tuttuklarını ifade etti.

Türkiye, dünyada 4. sıraya yükseldi

Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü verilerine de değinen Bakan Ersoy, Türkiye’nin dünya genelinde en çok ziyaret edilen ülkeler arasında 4. sıraya yükseldiğini açıkladı. 2017’de 7. sırada olan Türkiye’nin, 2023’te 5’inciliğe, 2024’te ise 4’üncülüğe yükselmesiyle büyük bir sıçrama yaptığını vurgulayan Ersoy, “2025 yılında 65 milyon turist, 64 milyar dolar gelir hedefliyoruz” dedi.

Ürün çeşitliliği ve tematik rotalar ön planda

Turizmi çeşitlendirme hedefi doğrultusunda gastronomi, sağlık, kültür, bisiklet, inanç ve MICE (kongre ve etkinlik) turizmi gibi alanlara yatırım yaptıklarını belirten Bakan Ersoy, Türkiye’nin bu alanlarda güçlü adımlar attığını söyledi. “Troya Bisiklet ve Yürüyüş Rotası, Gelibolu Dalış Deneyimi, Likya Yolu gibi 20 farklı tematik rota ile spor deneyimini markalaştırdık” açıklamasında bulundu.

Arkeolojide altın çağ ve sürdürülebilirlik vurgusu

“Geleceğe Miras” projesi ile birlikte Türkiye’de arkeolojinin altın çağını başlattıklarını belirten Ersoy, yılın 12 ayı süren kazı ve restorasyon çalışmalarının sürdüğünü ve arkeolojik alanların turizm açısından yüksek katma değer taşıdığını söyledi. Ayrıca yurt dışına kaçırılan eserlerin iadesine yönelik hassas çalışmalar yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.

Kültür Yolu Festivalleri dünya rekoruna koşuyor

Dijital tanıtım çalışmalarının yanı sıra Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne de dikkat çeken Bakan Ersoy, Avrupa Festivaller Birliği’ne üye olan bu dev organizasyonun, 2025 yılında 20 şehirde 219 gün süreceğini açıkladı. 5 Nisan’da Adana’da başlayan ve 10 Kasım’da Antalya’da sona erecek festivalin, dünyanın en uzun soluklu kültür-sanat festivali olma özelliğine sahip olduğunu belirtti.

“Krizlere karşı daha dirençliyiz”

23 Nisan’da İstanbul’da yaşanan depremin turizm üzerinde kısa süreli etkiler yarattığını kaydeden Ersoy, sürdürülebilir ve krizlere dayanıklı turizm politikaları sayesinde bu tür olaylara karşı hızlı reaksiyon gösterme yeteneğine sahip olduklarını söyledi.

“Türkiye’nin turizm yıldızı daha da parlayacak”

Konuşmasının sonunda 2025’in turizmde yeni rekorların yılı olacağını belirten Bakan Ersoy, “Geliştirdiğimiz yeni turizm paradigmasıyla Türkiye’nin yıldızı hedef pazarlarda her geçen gün daha da parlıyor. 2025 yılı, başarılarımızın üstüne yenilerini ekleyeceğimiz bir yıl olacak” ifadeleriyle umut verici bir tablo çizdi.