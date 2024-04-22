Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak’a ziyaret gerçekleştiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Etir Davud Selman El-Greyri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine dair sosyal medya platformu X üzerinden bilgilendirmede bulunan Bakan Bolat, "Cumhurbaşkanımızın Irak’a gerçekleştirdiği tarihi ziyaret vesilesi ile Irak Ticaret Bakanı kardeşim Etir Davud Selman El-Greyri ile son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, hem ülkelerimiz arasındaki ticaretin teknik ve hukuki altyapısını güçlendirmek, hem de özel sektörlerimiz arasında ticaret, lojistik, müteahhitlik, yatırımlar, enerji ve turizm başta olmak üzere tüm alanlarda köklü ortaklıklar kurmak için önemli kararlar aldık. Bugün imzalayacağımız anlaşmalar arasında yer alan JETCO- Ortak Ekonomik ve Ticaret İşbirliği Mekanizması, bu kararların takibi için temel platform görevi görecektir. 2023 yılı itibariyle 20 milyar dolarlık ticaret hacmimiz ve müteahhitlerimizin bugüne dek üstlendiği 34,6 milyar dolarlık 1101 proje ile ülkemizin en önemli ticaret ortaklarından birisi olan Irak ile ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere çıkarmaya kararlıyız" ifadelerine yer verdi.