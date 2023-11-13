Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, 13 Ekim’de yaptıkları fiyat indirim kampanyasının genişletilmesi, şimdiye kadar ulaşılan rakamlar ve koordinasyonu sağlamlaştırmak amacıyla iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Bolat, fiyatları indirme kampanyası çağrısını yaptıkları 13 Ekim’den beri Ticaret Bakanlığına başvuran ve fiyat indirimlerini sunan yaklaşık 500 büyük işletme 55 bine yakın şubesiyle, gıdadan tekstile, mobilyadan elektroniğe, beyaz eşyadan kozmetiğe, hizmetler sektörüne kadar pek çok farklı grupta kampanyaya katılım sağlandığını açıkladı.

Ayrıca Bolat, piyasa bozucu ve tüketicilere zarar veren faaliyetlere yönelik 2023 yılında uygulanan idari para cezası tutarının 710 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz Ekim ayı başında iş dünyasına enflasyonla mücadele konusunda haksız ve fahiş fiyat artışları yapılmaması ve fiyatlarda indirim yapılması çağrısında bulunduğunu ve bu konuda alım gücünü rahatlatacak indirimleri yapan özel sektör kuruluşlarına da teşekkür ettiğini hatırlatarak, “Ticaret Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın bu çağrısı doğrultusunda 13 Ekim 2023 tarihinde özel sektör kuruluşlarımıza bir fiyat indirim kampanyası çağrısı yapmıştık. Aradan bir ay geçti. Bugüne kadar çok sayıda iş dünyası kuruluşlarının bu kampanyaya destek veren açıklamalarını ve binlerce üyelerinin kampanyaya katılım sağlamalarını memnuniyetle takip ettik. Bunun sonucunda başta otomotiv ve gayrimenkul olmak üzere gıda ve giyim, perakende sektörlerinde mobilya elektronik eşya, lokanta ve otel gibi hizmet sektörlerinde yapılan fiyat indirimleri vatandaşlarımızı kısmen de olsa memnun etmiş, en önemlisi fiyatların düşeceğine olan inanç ve güven artmıştır” dedi.

Dünyada son 15 yılda birçok olumsuz gelişme yaşandığını belirten Bolat, “Küresel iklim değişikliği ve kuraklık krizi, gıda arzındaki sorunlar, Rusya - Ukrayna savaşı ile beraber çok yüksek artan enerji ve gıda fiyatları ve salgın sürecinde yaşanan tedarik ile lojistik sorunları, günümüz dünyasında risklerin ve belirsizliklerin artmasına neden olmuştur. Bu süreçte, dünya genelinde ortaya çıkan yüksek enflasyon sorunu, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada enflasyonla mücadeleyi temel öncelik haline getirmiştir” diye konuştu.

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da büyük bir kararlılıkla vurguladığı gibi, hükümetin enflasyon sorununun farkında olduğunu; ilk günden beri dar ve sabit gelirli kesimlerin hayat pahalılığının etkilerinden korunması ve toplumun her kesiminin satınalma gücünün enflasyon oranından etkilenmemesi doğrultusunda gelir arttırıcı tedbirleri aldığını ve almaya devam ettiğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı olarak, hem organize hem de geleneksel perakende sektöründe yer alan binlerce firmaya tamamen gönüllülük esasına dayanarak, fiyat indirim kampanyaları düzenleme çağrısında bulunduklarını anımsatan Bolat, “Bu çağrımız pekçok işletmeler tarafından olumlu karşılanmıştır. Perakende sektörü, ülkemiz ticaretinin yüzde 15’ini, istihdamının yüzde 25’ini, hatta tedarik zincirinin tüm unsurları ile birlikte değerlendirildiğinde ülkemiz ticaretinin yüzde 70’ini, istihdamın ise yüzde 58’ini oluşturmaktadır. Fiyatları İndirme Kampanyası çağrısı yaptığımız 13 Ekim’den beri Ticaret Bakanlığımıza başvuran ve fiyat indirimlerini sunan yaklaşık 500 büyük işletme 55 bine yakın şubesiyle, gıdadan tekstile, mobilyadan elektroniğe, beyaz eşyadan kozmetiğe, hizmetler sektörüne kadar pek çok farklı grupta kampanyaya katılım sağlamıştır. Son aylarda tüketicilerimiz otomotivden gayrimenkule, gıdadan tekstile ve mobilya ürünlerinde fiyat indirimlerinin avantajlarından faydalanmaktadırlar” diye konuştu.

“Türkiye’de işletmelerin yüzde 43’ünün, tedarik zincirinin yine tüm unsurları eklendiğinde yüzde 63’ünün perakende sektöründe yer aldığı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, kampanyamızın daha da büyümesinin mümkün olduğu açıktır” diyen Bolat, “İç ticaret olsun, dış ticaret olsun ticaret bir zincirdir. Bu zincirin halkalarının birbiri ile uyumlu halde olması, sağlıklı bir ekonomik hayat için gereklidir. Yaşanan zorlukları fırsat görerek, rekabet ortamını ve arz talep dengesini bozucu yönde hareket edenler de maalesef oluyor. Özellikle savaş, salgın ve doğal afetler gibi olağanüstü dönemlerde piyasa bozucu davranış ve eylemler artabilmektedir. Ancak Bakanlığımız, tüm kesimleri dikkate alarak, kamu yararını gözeterek ve ekonomide bütüncül bir anlayışla gerekli adımları atmaktadır. Fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalarla kararlılıkla mücadele ediyor, aralıksız devam eden denetimlere ilave olarak gerekli hukuki düzenlemeleri hızlıca hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Piyasa bozucu ve tüketicilere zarar veren faaliyetlere yönelik 2023 yılında 710 milyon TL idari para cezası uygulandı”

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığının ve bünyesinde yer alan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile Reklam Kurulu tarafından; perakende marketlerden otomotiv işletmelerine, emlak-gayrimenkul firmalarından hizmet sektörü firmalarına kadar fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve tüketicilere yönelik aldatıcı ve yanıltıcı uygulamalar içindeki yüz binlerce işletmeye yapılan denetimler sonucu idari para cezaları uygulandığını, söz konusu piyasa bozucu ve tüketicilere zarar veren faaliyetlere yönelik olarak 2023 yılında uygulanan idari para cezalarının toplamı 710 milyon TL’ye ulaştığını açıkladı.

Bakan Bolat, piyasanın doğal işleyişini bozan, haksız rekabet doğuran ve tüketiciyi yanıltan uygulamalara hükümetçe asla müsamaha edilmeyeceğini vurguladı.

Bakan Bolat, bütün işletmeleri “Türkiye 100. Yılda: Halkımızın ve devletimizin yanındayız” sloganıyla başlattıkları fiyat indirim kampanyasına davet etti.

Kampanya ile ilgili detaylı bilgileri ve katılım açıklayan işletmelerin listesi, Ticaret Bakanlığının web sitesinden takip edilebiliyor.